Quattro candidati dell'Afd morti in 15 giorni

Quattro morti in due settimane. Tutti dello stesso partito e tutti candidati alle stesse elezioni: le amministrative nel Land tedesco del Nord Reno-Vestfalia (Nrw). Sarà una coincidenza legata alla legge dei grandi numeri: con i suoi 18 e passa milioni di abitanti, l’Nrw, capitale Düsseldorf, è di gran lunga il più popoloso dei Länder tedeschi – seconda è la Baviera con 13 milioni di abitanti. Mala circostanza che a morire di morte improvvisa siano stati quattro candidati del partito sovranista AfD non è passata inosservata.

E benché le elezioni siano convocate per il 14 settembre, l’inaspettata scomparsa dei quattro sovranisti, tutto uomini, ha obbligato a ristampare le schede elettorali: in Germania vale anche il voto per posta e non è escluso che qualcuno fra i 13,7 milioni di aventi diritto (12,9 milioni di tedeschi e 800 mila cittadini europei residenti nella regione renana) abbia già messo la x accanto al nome di un candidato che oggi non è più di questo mondo.

Il 19 agosto Wolfgang Klinger di 71 anni è morto a Schwerte, pochi giorni dopo Wolfgang Seitz (59) a Rheinberg. Il 27 è mancato all’affetto dei suoi cari Ralph Lange (66) seguito da Stefan Berendes (59). Mentre le tipografie si sono rimesse a lavorare, la polizia dell’Nrw ha smentito le speculazioni circolate online negando che in alcuno dei casi si trattasse di morti sospette, per poi aggiungere che nel corso di questa campagna elettorale per 20mila posti fra consiglieri di distretto, comunali e sindaci sono morti in tutto dieci candidati (fra cui i quattro sovranisti) di sei partiti, Negli scorsi giorni il capo dell’istituto For sa, Manfred Güllner, spiegava al quotidiano Handelsblatt che a questo giro «AfD potrebbe accelerare la sua migrazione a ovest e ancorarsi a livello nazionale nell'elettorato del Land più popoloso di Germania perché sia la Cdu (del cancelliere Friedrich Merz) sia la Spd (del vicecancelliere Lars Klingbeil) hanno perso molta della fiducia della popolazione». Secondo gli ultimi sondaggi AfD otterrà il 16% in Nrw contro il 5% nel 2020.