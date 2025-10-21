Afd, tsunami sovranista in Germania: è primo partito

Prosegue l'ascesa di AfD nei sondaggi. Secondo l'ultima ricerca dell'Istituto Insa realizzata per Bild, il partito di estrema destra tedesco ha raggiunto un nuovo record, attestandosi al 27% dei consensi (+0.5% dalla settimana precedente). Al contrario, i conservatori dell'Unione Cdu-Csu hanno perso terreno (-0,5%) scendendo al 24,5% delle preferenze virtuali, punteggio più basso registrato dal partito di Merz da metà settembre. Con i socialdemocratici (Spd) stabili al 14%, l'attuale coalizione otterrebbe il 38,5% dei consensi, il peggior risultato per un governo nero-rosso in 6 anni (estate 2019).

"La mano tesa ripetutamente propagandata dall'AfD è un inganno, una mano che vuole distruggerci", ha dichiarato il cancelliere tedesco durante la conferenza stampa della Cdu. Nell'ambito del dibattito in Germania sul cordone sanitario contro qualsiasi collaborazione con l'ultradestra tedesca, Merz ha ribadito che "non ci sono dubbi sulla decisione" di mantenere il 'muro di protezione' contro l'AfD. "Vogliamo rimanere la forza politica dominante in Germania", ha sottolineato Merz, spiegando che in tutte le prossime elezioni "potremmo essere o diventare la forza più forte. L'AfD è probabilmente il nostro principale avversario. Non sono solo i dettagli a separarci. Sono le convinzioni politiche fondamentali a separarci dall'AfD", ha aggiunto Merz. Il leader della Cdu ha rimarcato che il suo partito "sta contrastando il tentativo di dividere il nostro Paese con un'immagine diversa". Ma la Cdu non può raggiungere questo obiettivo da sola, ha affermato il cancelliere, che ha quindi invitato anche il partner di coalizione, la Spd, ad assumersi la responsabilità di contrastare l'ascesa dell'ultradestra.