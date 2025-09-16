Adesso la destra tedesca punta sugli elettori gay

La differenza la fa una parola sola: ballottaggio. Anzi, ballottaggi, visto che nelle renane Gelsenkirchen e Duisburg il 28 settembre si giocherà lo “spareggio” fra socialdemocratici (Spd)e sovranisti (AfD) mentre il candidato sindaco di AfD se la vedrà contro un moderato (Cdu) ad Hagen. I due partiti che al governo federale compongono la coalizione nero-rossa hanno già annunciato che si sosterranno l'un l'altro ai ballottaggi allo scopo di evitare una vittoria del candidato di AfD. «Dove la Cdu si trova al ballottaggio con l’AfD, per me, come socialdemocratica, è abbastanza chiaro che sosterremo ovviamente la Cdu», ha dichiarato Sarah Philipp, copresidente della Spd nel Nord Reno-Vestfalia, il grande Land tedesco dove si è votato domenica per le amministrative. «Se un candidato dell’AfD è al ballottaggio contro il candidato di un “partito democratico” allora i democratici sanno cosa fare», ha affermato il primo ministro regionale Hendrik Wüst della Cdu del cancelliere Friedrich Merz. Ieri Wüst è tornato a esprimere «preoccupazione» per l’affermazione della destra in un voto che ha visto l'affluenza salire al 58,5%: il massimo da trent’anni a questa parte.

L’ONDA BLU

Domenica l’AfD ha raggiunto un ragguardevole 14,5% su base regionale (prima aveva il 5%), diventando il terzo partito al posto dei Verdi. La circostanza che localmente AfD sfidi ora la Spd ora la Cdu conferma poi la capacità del partito nazionalista, anti-immigrati e filorusso di attraversare ceti, classe, minoranze e gruppi politici. Sebbene all’ovest non si possa parlare di “onda blu” come nei Länder orientali dove AfD viaggia sopra al 30%, i ballottaggi confermano che, localmente, AfD ha superato la propria media regionale: a Gelsenkirchen con il 29%, a Duisburg con il 19,7%, a Hagen con il 21,3%. L’ipotesi, adesso, è che uno dei suoi candidati vinca contro il muro “democratico” opposto dagli altri partiti: benché sia protagonista della politica tedesca da oltre un decennio, l’AfD resta un partito antisistema ancor prima che un partito di opposizione, e la sua presenza o l’esperienza dei suoi dirigenti in ruoli amministrativi è pari a zero. Viene adesso da domandarsi quale strategia gli aspiranti borgomastri adotteranno per imporsi ai ballottaggi. L’inventiva e la provocazione non fanno loro certo difetto: lo scorso marzo, in occasione delle elezioni per la città-stato di Amburgo, il candidato Hart lanciò un appello agli uomini gay con tanto di cartellone elettorale in cui un baldo giovane con l’indice puntato verso l’elettore domandava: «Sei gay? Allora unisciti al 27,9% degli uomini gay che non vogliono l'islamizzazione e quindi votano AfD!».