Afd, ecco a chi "ruba" voti: sinistra kaputt, clamoroso in Germania

In Germania si stanno tutti chiedendo dove l'Afd stia "rubando" i voti. La maggior parte degli osservatori politici attaccano la Cdu/Csu del cancelliere Friedrich Merz. Il motivo? Temono che possa avvicinarsi troppo all'estrema destra e permettere così un suo approdo al governo. Ma il partito di Alice Weidel guadagna voti anche a sinistra. Per esempio dalla Spd. O ancora dai verdi, dalla Linke e perfino dall'estrema sinistra. E questo dato non deve stupire.
Secondo gli ultimi sondaggi, tutti i partiti tedeschi stanno perdendo voti. Tutti, tranne uno: l'Afd. Alice Weidel è l'unica che cresce nei consensi. Ma non si deve commettere l'errore di incolpare soltanto i cristiani democratici. O meglio, non sono gli unici a commettere errori. Come ricorda Italia Oggi, la politica in Germania è cambiata. In passato, gli interessi nazionali venivano prima di quelli di partito, sia pure senza esagerare.
"La Spd dovrebbe comprendere che l'Afd è anche un suo problema", ha osservato il cancelliere Merz. E ha ragione. Secondo i sondaggi, il 37 per cento dei tedeschi si dichiara disponibile a votare un domani per la Spd, ma oggi la voterebbe solo il 13 per cento, e per un istituto demoscopico, forse non molto attendibile, addirittura il dieci. Alle elezioni anticipate del 23 febbraio, l'Afd ha conquistato 4,3 milioni di voti rispetto a due anni prima. La Spd, invece, ha ceduto 680mila voti all'estrema destra. Perciò, sarebbe quanto meno riduttivo pensare che gli elettori di sinistra siano diventati dall'oggi al domani neonazi e razzisti.