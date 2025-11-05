Afd, ecco a chi "ruba" voti: sinistra kaputt, clamoroso in Germania

In Germania si stanno tutti chiedendo dove l'Afd stia "rubando" i voti. La maggior parte degli osservatori politici attaccano la Cdu/Csu del cancelliere Friedrich Merz. Il motivo? Temono che possa avvicinarsi troppo all'estrema destra e permettere così un suo approdo al governo. Ma il partito di Alice Weidel guadagna voti anche a sinistra. Per esempio dalla Spd. O ancora dai verdi, dalla Linke e perfino dall'estrema sinistra. E questo dato non deve stupire.

Secondo gli ultimi sondaggi, tutti i partiti tedeschi stanno perdendo voti. Tutti, tranne uno: l'Afd. Alice Weidel è l'unica che cresce nei consensi. Ma non si deve commettere l'errore di incolpare soltanto i cristiani democratici. O meglio, non sono gli unici a commettere errori. Come ricorda Italia Oggi, la politica in Germania è cambiata. In passato, gli interessi nazionali venivano prima di quelli di partito, sia pure senza esagerare.