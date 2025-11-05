Libero logo
Giustizia
Garlasco
Ponte sullo Stretto
Russia-Ucraina

Afd, ecco a chi "ruba" voti: sinistra kaputt, clamoroso in Germania

di
Libero logo
mercoledì 5 novembre 2025
Afd, ecco a chi "ruba" voti: sinistra kaputt, clamoroso in Germania

1' di lettura

In Germania si stanno tutti chiedendo dove l'Afd stia "rubando" i voti. La maggior parte degli osservatori politici attaccano la Cdu/Csu del cancelliere Friedrich Merz. Il motivo? Temono che possa avvicinarsi troppo all'estrema destra e permettere così un suo approdo al governo. Ma il partito di Alice Weidel guadagna voti anche a sinistra. Per esempio dalla Spd. O ancora dai verdi, dalla Linke e perfino dall'estrema sinistra. E questo dato non deve stupire.

Secondo gli ultimi sondaggi, tutti i partiti tedeschi stanno perdendo voti. Tutti, tranne uno: l'Afd. Alice Weidel è l'unica che cresce nei consensi. Ma non si deve commettere l'errore di incolpare soltanto i cristiani democratici. O meglio, non sono gli unici a commettere errori. Come ricorda Italia Oggi, la politica in Germania è cambiata. In passato, gli interessi nazionali venivano prima di quelli di partito, sia pure senza esagerare.

AfD primo partito? E la sinistra vuole scioglierlo

Il partito cristiano-sociale (Csu), la casa dei conservatori al potere in Baviera dal Dopoguerra, non ha alcuna simpatia...

"La Spd dovrebbe comprendere che l'Afd è anche un suo problema", ha osservato il cancelliere Merz. E ha ragione. Secondo i sondaggi, il 37 per cento dei tedeschi si dichiara disponibile a votare un domani per la Spd, ma oggi la voterebbe solo il 13 per cento, e per un istituto demoscopico, forse non molto attendibile, addirittura il dieci. Alle elezioni anticipate del 23 febbraio, l'Afd ha conquistato 4,3 milioni di voti rispetto a due anni prima. La Spd, invece, ha ceduto 680mila voti all'estrema destra. Perciò, sarebbe quanto meno riduttivo pensare che gli elettori di sinistra siano diventati dall'oggi al domani neonazi e razzisti. 

Afd, tsunami sovranista in Germania: è primo partito

Prosegue l'ascesa di AfD nei sondaggi. Secondo l'ultima ricerca dell'Istituto Insa realizzata per Bild, il p...

Spesa militare su Carri armati, aerei, navi da guerra: Berlino si riarma

Germania agitata Germania, droni "in formazione" sul Brandeburgo. Il sospetto: operazione militare?

Il caso Milano, sequestrata una fuoriserie sottratta in Germania: vale 12 mln di euro

tag
afd
germania
spd
cdu

Spesa militare su Carri armati, aerei, navi da guerra: Berlino si riarma

Germania agitata Germania, droni "in formazione" sul Brandeburgo. Il sospetto: operazione militare?

Il caso Milano, sequestrata una fuoriserie sottratta in Germania: vale 12 mln di euro

ti potrebbero interessare

393x241

Bruxelles, avvistato un drone sull'aeroporto: voli bloccati

3629x1485

William e Kate, il dramma: Ben Duncan muore precipitando dal tetto di un hotel

Redazione
3072x1670

Principe Andrea, l'insulto a Kate Middleton: il retroscena

Redazione
766x431

Regno Unito, la parola "terrorismo" e il veto di Londra

Daniele Capezzone