Gli amori clandestini con le dipendenti stroncano le carriere dei top manager

Alle severe regole delle multinazionali non scampa nessuno: una relazione sentimentale con una sottoposta non è tollerata soprattutto se viene tenuta nascosta. Non serve tirare in ballo la morale contemporanea, né ridurre la vicenda a una crociata neo-puritana mascherata da tutela delle pari opportunità, ma neppure catalogare la cacciata del numero uno di Nestlé, Laurent Freixe, sotto la voce “eccessi del wokismo”. Fermarsi a questa lettura significa ignorare il nodo vero: il rapporto di forza che si crea ogni volta che una relazione sentimentale si intreccia con la gerarchia, ogni volta che il desiderio entra nelle maglie del potere. E di fronte a questo, Nestlé ha scelto la linea dura. Il suo amministratore delegato, in carica da meno di un anno, è stato rimosso in poche ore dopo che un’inchiesta interna ha accertato una relazione con una dipendente dell’azienda. Non una questione penale, non un’accusa di molestie, ma la violazione delle regole di “non fraternizzazione” che il colosso svizzero applica in modo ferreo. Una norma importata dal contesto statunitense e ormai diffusa nelle grandi corporation, pensata per blindare la reputazione più che per regolare i sentimenti: nessuna storia d’amore tra superiori e subordinati, perché l’asimmetria di potere rende impossibile distinguere l’intesa dall’abuso, la libera scelta dalla pressione implicita.

Non è un caso isolato, anzi. Nel 2019 McDonald’s licenziò Steve Easterbrook per una relazione con una dipendente: oltre alla reputazione del colosso del fast food, in quell’occasione si dissolsero stock option per cento milioni di dollari. Col tempo si è scoperto che Easterbrook ne aveva collezionate almeno quattro di relazioni con donne della sua azienda, tanto che McDonald’s ha chiesto indietro quel denaro. Nell’aprile del 2023 fu la volta di Jeff Shell, ceo di NBCUniversal, costretto alle dimissioni dopo aver ammesso una “relazione inappropriata” con una lavoratrice. A marzo 2024 cadde il vertice di Primark, travolto dall’accusa di “comportamento inappropriato” nei confronti di una dipendente.