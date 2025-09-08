Starmer disperato: chi vincerebbe se si votasse oggi

Allarme rosso per Keir Starmer. Secondo i sondaggi di Europe Elects, i laburisti sono in forte calo, passando dal 34% delle elezioni 2024 al 21% (Technè, 1-4 settembre), con una perdita di 13 punti. Anche i dati di Survation, più favorevoli, confermano il trend negativo, attestando i laburisti al 24%, in calo di due punti. Parallelamente, il partito nazionalista Reform UK di Nigel Farage cresce rapidamente, raggiungendo il 30% (+2 rispetto all’ultimo sondaggio, +17 rispetto al 2024). I conservatori (Tories) rimangono stabili al 18-19%, i Liberaldemocratici scendono al 14% (-2) o 11% (Survation), mentre i Verdi oscillano tra l’8% e il 10%.La crisi laburista è aggravata da altri problemi, come le dimissioni della vicepremier Angela Reyners per uno scandalo e le critiche di Ryanair al governo.