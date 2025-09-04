Pedro Sanchez, figuraccia planetaria: perché il suo aereo torna subito a Madrid

Niente riunione dei volenterosi a Parigi per Pedro Sanchez. Il premier socialista spagnolo è stato costretto a rientrare a Madrid dopo aver iniziato il suo viaggio verso la Francia a causa di un guasto all'aereo ufficiale. Ne dà notizia El País. Il capo del Psoe parteciperà al summit sulla guerra in Ucraina ma solo in videoconferenza. Gli aerei ufficiali utilizzati sia da Sanchez che da Re Felipe VI e dai ministri sono molto vecchi e in diverse occasioni hanno avuto guasti. L'idea di rinnovarli è stata ritardata a causa dei costi e delle polemiche politiche che la decisione avrebbe comportato. Spesso il premier è stato attaccato dai critici per i suoi numerosi viaggi a bordo dell'aereo ufficiale. Fonti governative contattate da LaPresse spiegano che si è trattato di un normale problema tecnico e che non ci sono motivi di preoccupazione.

Nel frattempo all'Eliseo si sono già riuniti i grandi sostenitori militari di Kiev, provenienti principalmente dall'Europa, alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nelle immagini viene accolto dal presidente francese Emmanuel Macron. Presenti anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il primo ministro belga Bart De Wever, il presidente finlandese Alexander Stubb, il primo ministro olandese Dick Schoof, l'omologa danese Mette Frederiksen e il primo ministro polacco Donald Tusk. Il primo ministro britannico Keir Starmer, co-presidente dell'incontro, interverrà anche lui in videoconferenza insieme a Sanchez e altri leader europei, tra cui il tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Georgia Meloni. Secondo quanto riportato da Le Monde, ai lavori partecipa anche l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, arrivato mercoledì sera a Parigi. Attorno alle 14 è previsto l'intervento telefonico del presidente americano Donald Trump.

