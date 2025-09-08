Flotilla, la Ue: "Possono peggiorare la situazione"

Oltre un migliaio di persone ha accolto ieri, domenica 7 settembre, al porto turistico di Sidi Bou Saïd, alle porte di Tunisi, le imbarcazioni partite dalla La Spagna nell'ambito della Global Sumud Flotilla diretta a tentare di "rompere il blocco israeliano" a Gaza. Gli organizzatori hanno confermato intanto che la ripartenza dal segmento tunisino avverrà mercoledì 10 settembre per ragioni tecniche e di coordinamento. Le navi provenienti da Barcellona sono arrivate con approdi scaglionati alla marina di Sidi Bou Saïd, dove sono stati registrati momenti di calda accoglienza e interventi pubblici di attivisti internazionali. Tra i presenti anche l'eurodeputata Rima Hassan e la militante svedese Greta Thunberg che ha dichiarato alla folla: "sappiamo tutti perché siamo qui. Dall'altra parte del mare è in corso un genocidio, una fame di massa causata dalla macchina assassina di Israele".

Gli organizzatori indicano inoltre che più di 130 attivisti di varie nazionalità si sono registrati per imbarcarsi da Tunisi mercoledì prossimo. Restano in corso le ultime verifiche tecniche sulle unità e gli adempimenti organizzativi per l'imbarco dei registrati in partenza da Tunisi. Non vi sono al momento comunicazioni ufficiali delle autorità tunisine sull'agenda locale.