Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

Che imbarazzo per Greta Thunberg. Uno degli esponenti del comitato direttivo della "flottiglia della libertà" è stato beccato dal Daily Mail assieme a uno dei capi di Hamas. Tutto vero. Stiamo parlando di Wael Nawar. L'uomo è immortalato in una foto diffusa sui social risalente a poche settimane fa. Stando al quotidiano britannico il "portavoce" della Global Sumud Flotilla era in compagnia di altri attivisti filo-palestinesi e "Youssef Hamdan, che dirige l'operazione di Hamas in Nord Africa". Tutti avrebbero partecipato a "un incontro presso la sede centrale algerina a giugno".

Ma quello di Nawar non è un caso isolato. Altri due membri del comitato nei giorni scorsi sono stati accostati a Hamas per aver incontrato Hamdan e per aver partecipato al funerale del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut a febbraio.