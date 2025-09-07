Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

domenica 7 settembre 2025
Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

2' di lettura

Che imbarazzo per Greta Thunberg. Uno degli esponenti del comitato direttivo della "flottiglia della libertà" è stato beccato dal Daily Mail assieme a uno dei capi di Hamas. Tutto vero. Stiamo parlando di Wael Nawar. L'uomo è immortalato in una foto diffusa sui social risalente a poche settimane fa. Stando al quotidiano britannico il "portavoce" della Global Sumud Flotilla era in compagnia di altri attivisti filo-palestinesi e "Youssef Hamdan, che dirige l'operazione di Hamas in Nord Africa". Tutti avrebbero partecipato a "un incontro presso la sede centrale algerina a giugno". 

Ma quello di Nawar non è un caso isolato. Altri due membri del comitato nei giorni scorsi sono stati accostati a Hamas per aver incontrato Hamdan e per aver partecipato al funerale del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut a febbraio.  

Flotilla, una barca di avvocati al seguito. E la partenza slitta ancora

A metter tanti galli in un pollaio si rischia di alimentare la zuffa. La Global Sumud Flotilla non ha ancora levato le a...

Nel sito di Global Sumud Flotilla Wael Nawar è inserito accanto a Greta e altri 11 attivisti nel comitato dirigente e iene spiegato che "è un attivista politico di sinistra e un sostenitore da sempre della giustizia e della liberazione. È stato segretario generale dell'Unione generale degli studenti tunisini e ha co-fondato il Coordinamento dell'azione comune per la Palestina. Ex prigioniero politico, è stato ferito durante la rivoluzione tunisina e da allora è rimasto profondamente impegnato nelle mobilitazioni di base. È stato anche coordinatore e portavoce del convoglio Sumud per rompere l'assedio a Gaza".

I dubbi sulla carestia La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

Lezione dal passato La triste sorte delle flotte che dovevano cambiare il mondo

Un weekend esemplare Flotilla a Venezia: ai Leoni d'oro trionfa la retorica pro-Pal

taggreta thunberghamasflotillawael nawar

I dubbi sulla carestia La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

Lezione dal passato La triste sorte delle flotte che dovevano cambiare il mondo

Un weekend esemplare Flotilla a Venezia: ai Leoni d'oro trionfa la retorica pro-Pal

ti potrebbero interessare

431x307

La Gaza che non ti aspetti: apre il Nutella cafè, supermercati pieni

Andrea Morigi
499x308

La triste sorte delle flotte che dovevano cambiare il mondo

Marco Patricelli
3072x2048

Flotilla a Venezia: ai Leoni d'oro trionfa la retorica pro-Pal

Mario Sechi
5472x3648

Flotilla, una barca di avvocati al seguito. E la partenza slitta ancora

Antonio Castro