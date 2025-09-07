Flotilla, il portavoce vicino a Greta beccato con uno dei capi di Hamas: c'è la foto

Che imbarazzo per Greta Thunberg. Uno degli esponenti del comitato direttivo della "flottiglia della libertà" è stato beccato dal Daily Mail assieme a uno dei capi di Hamas. Tutto vero. Stiamo parlando di Wael Nawar. L'uomo è immortalato in una foto diffusa sui social risalente a poche settimane fa. Stando al quotidiano britannico il "portavoce" della Global Sumud Flotilla era in compagnia di altri attivisti filo-palestinesi e "Youssef Hamdan, che dirige l'operazione di Hamas in Nord Africa". Tutti avrebbero partecipato a "un incontro presso la sede centrale algerina a giugno".
Ma quello di Nawar non è un caso isolato. Altri due membri del comitato nei giorni scorsi sono stati accostati a Hamas per aver incontrato Hamdan e per aver partecipato al funerale del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah a Beirut a febbraio.
Flotilla, una barca di avvocati al seguito. E la partenza slitta ancoraA metter tanti galli in un pollaio si rischia di alimentare la zuffa. La Global Sumud Flotilla non ha ancora levato le a...
Nel sito di Global Sumud Flotilla Wael Nawar è inserito accanto a Greta e altri 11 attivisti nel comitato dirigente e iene spiegato che "è un attivista politico di sinistra e un sostenitore da sempre della giustizia e della liberazione. È stato segretario generale dell'Unione generale degli studenti tunisini e ha co-fondato il Coordinamento dell'azione comune per la Palestina. Ex prigioniero politico, è stato ferito durante la rivoluzione tunisina e da allora è rimasto profondamente impegnato nelle mobilitazioni di base. È stato anche coordinatore e portavoce del convoglio Sumud per rompere l'assedio a Gaza".
1/ Daily Mail: Gaza Flotilla Activist Poses with Hamas Chief— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) September 7, 2025
A report by The Mail on Sunday reveals that Wael Nawar, spokesman for Greta Thunberg’s Global Sumud Flotilla, posed with Youssef Hamdan, head of Hamas’s North African operations, just weeks before the flotilla set… pic.twitter.com/rSNDMAAe6D