Droni in Polonia, il generale Tricarico: "Involontarietà? Ipotesi ardua, cosa può esserci dietro"

La tensione tra Mosca e Varsavia schizza alle stelle dopo l’ennesimo episodio lungo il confine orientale del Paese Nato. Nella notte tra martedì e mercoledì 10 settembre, diversi caccia polacchi si sono alzati in volo in risposta a ripetute violazioni dello spazio aereo durante un massiccio attacco con droni, che si sospetta essere russi (sarebbero decollati dalla Bielorussia). Secondo le autorità di Varsavia, alcuni droni sono stati abbattuti dopo aver attraversato il confine, mentre anche velivoli dell’Alleanza Atlantica – tra cui aerei italiani – sono entrati in azione a sostegno delle operazioni di sorveglianza. Il governo polacco ha subito invocato l’articolo 4 del Trattato Nord Atlantico, che prevede consultazioni tra gli alleati in caso di minaccia alla sicurezza nazionale. Da Mosca è arrivata la secca smentita: "Non abbiamo inviato droni in territorio polacco. Siamo pronti a consultarci con Varsavia", ha dichiarato il Cremlino, aggiungendo che "l'episodio non è di nostra competenza". Toni enigmatici, e sprezzanti, come sempre dalle parti di Vladimir Putin.

Sulla quanto accaduto, sullo sconfinamento e sul complicarsi dello scacchiere geopolitico, è intervenuto interpellato dalla AdnKronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare e attuale presidente della Fondazione Icsa. "Non dovrebbero esserci problemi a ricostruire la dinamica dello sconfinamento dei droni russi in territorio polacco. Nell'area, come in tutto il confine est della Nato, gli occhi sono da tempo molto attenti, e, per inciso, in questa attività di sorveglianza attenta l'apporto italiano è di prima grandezza e di grande pregio operativo", ha premesso Tricarico, rimarcando come l’integrazione continua dei sensori radar terrestri e aerei renda difficile che anche una penetrazione a bassa quota possa passare inosservata. Secondo il generale, la questione più delicata non è tanto stabilire se lo sconfinamento sia avvenuto – circostanza che le forze alleate possono accertare con precisione – quanto comprenderne le motivazioni. "L'ipotesi della involontarietà è piuttosto ardua trattandosi di un drone, un mezzo lento, pilotato da remoto ed in genere, in assenza di disturbi elettromagnetici, in costante consapevolezza della propria posizione. Di conseguenza – ha osservato – non è infondato ritenere che l'atto sia stato deliberato".