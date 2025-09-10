Droni in Polonia, l'allarme di Sergio Mattarella: "Come nel 1914"

"Quello che crea allarme è che ci si muove in un crinale in cui anche senza volerlo si può scivolare in un baratro di violenza incontrollata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Lubiana nella prima tappa della sua visita in Slovenia. Il capo dello Stato ha ricordato quanto avvenne nel 1914 con l'inizio della prima guerra mondiale spiegando che "l'imprudenza dei comportamenti provoca conseguenze anche se non sono scientemente volute".

L'episodio di droni in Polonia è "gravissimo". Quanto avviene in Ucraina, ha proseguito Mattarella, viene accentuato anche dalle "dichiarazioni minacciose del Cremlino ai Paesi europei che sono un elemento che inducono all'allarme. Il rischio estremamente alto che si scivoli in un conflitto di dimensioni inimmaginabili e incontrollabile". "Non riesco ad accettare la spiegazione russa che si sia trattato di un errore, non credo all'errore. Attendiamo un attimo di sentire la risposta della Nato", ha aggiunto il Quirinale.