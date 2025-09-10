Droni in Polonia, il messaggio enigmatico di Trump: "Perché lo fate? Eccoci"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un messaggio su Truth Social in cui si è chiesto cosa stesse accadendo tra Polonia e Russia, dopo che le autorità di Varsavia hanno annunciato di avere abbattuto alcuni droni russi che hanno violato lo spazio aereo del Paese. "Cosa succede con la Russia che ha violato lo spazio aereo della Polonia con dei droni? Eccoci qui", ha scritto il tycoon.

Intanto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha descritto l'intrusione di oltre una dozzina di droni russi nello spazio aereo polacco come un "attacco senza precedenti non solo sul territorio polacco, ma anche su quello della Nato". L'incaricato d'affari dell'ambasciata russa è stato convocato al ministero degli Esteri di Varsavia questo pomeriggio. Gli è stata consegnata una nota di protesta, ha detto Sikorski ai giornalisti presenti. Il diplomatico russo ha dichiarato che i droni non erano russi.