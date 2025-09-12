Re Carlo-Harry, disgelo? Tutta la verità sull'incontro

Tutto ricomincia da dove tutto era finito 19 mesi fa. Forse. L'ultima volta che Harry aveva incontrato re Carlo era stato a Clarence House. Mercoledì scorso, allo stesso indirizzo di Londra, un colloquio faccia a faccia di 55 minuti probabilmente ha riannodato quel filo spezzato ormai da anni tra padre e figlio. Alle 17 e 20, sotto una fitta pioggerellina inglese, il principe Harry ha varcato i cancelli della residenza del re per uscire meno di un'ora più tardi e dirigersi all'evento dedicato agli Invictus Games. Buckingham Palace è limitato a dovesse trapelare dal fronte statunitense, come spesso è accaduto con i duchi di Sussex (Harry e la moglie Meghan), il segnale sarebbe di rottura. Al contrario, se anche loro seguiranno la via del silenzio, tanto cara alla famiglia reale, il segnale potrebbe essere letto in maniera opposta, con una concreta volontà del principe di ricucire lo strappo con i Windsor.
Quel che è certo è che re Carlo ha interrotto la sua vacanza scozzese per rientrare a Londra e rimanere nella capitale meno di 24 ore, prima di ripartire per il buen ritiro delle Highlands. In effetti era una giornata pianificata da tempo, che prevedeva per il sovrano una serie di incontri istituzionali e diplomatici: la riunione con il suo Consiglio Privato, la cerimonia d'investitura a Manfred Goldberg, sopravvissuto all'Olocausto, l'incontro il suo premier dell'Australia Meridionale, Peter Malinauskas. In mezzo, l'appuntamento con suo figlio minore, “l'americano”, arrivato nella capitale inglese due giorni prima per una visita alla tomba della nonna Elisabetta a Windsor e una serie di presenze a eventi benefici. Su tutta la trasferta regnava il grande punto interrogativo: il re gli concederà udienza?
Era dal mese di luglio che si rincorrevano le voci su un riavvicinamento tra Carlo e Harry, dopo che il capo della comunicazione di Palazzo Reale e gli omologhi dei duchi di Sussex erano stati fotografati insieme ai tavoli del Royal Over-Seas Leagues, club esclusivo a due passi da Clarence House. Il primo passo sembra fatto ma, al contrario, tutto tace sul fronte fratello: il principe William considera Harry un traditore, il rapporto resta per ora inesistente. Il ritorno in terra britannica del “principe ribelle” ha avuto anche il merito di ringalluzzire la stampa specializzata che, con una monarchia così attenta al basso profilo, fatica a raccontare imprese brillanti di una corona che una volta sprizzava scintille, oggi sostituite da tensione e colpi bassi. In questi giorni i due figli del re erano insieme a stringere mani e presenziare a eventi, ma intimamente divisi. Per altro, i più maligni sostengono che l'apparizione a sorpresa dell'amatissima Catherine al fianco di William, l'8 settembre al Women Istitute di Sunningdale per commemorare la scomparsa di Elisabetta II, sia stata una mossa per rubare sui giornali la scena all'arrivo di Harry nel Regno Unito.
Tra tifosi e detrattori di una tregua in casa Windsor, il veterano dei fotografi del Royal Rota, Arthur Edwards, si è detto contento dell'incontro tra il re e il duca di Sussex, ma ha aggiunto: «Spero che il primo atto del principe sia stato quello di scusarsi». È del parere totalmente opposto il Royal Watcher del Daily Mail, Richard Eden, secondo cui la politica dell'appeasement messa in atto dal sovrano sarebbe rischiosissima, vista l'abilità dei Sussex di trasformare i fatti privati in dibattito pubblico. La penserebbe allo stesso modo il Palazzo Reale, preoccupato dalle reali intenzioni del principe Harry. Non solo, tra i “falchi” ci sarebbe anche il principe William, contrario all'incontro del padre con il fratello. Quest'apertura starebbe causando.