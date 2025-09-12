Re Carlo-Harry, disgelo? Tutta la verità sull'incontro

Tutto ricomincia da dove tutto era finito 19 mesi fa. Forse. L'ultima volta che Harry aveva incontrato re Carlo era stato a Clarence House. Mercoledì scorso, allo stesso indirizzo di Londra, un colloquio faccia a faccia di 55 minuti probabilmente ha riannodato quel filo spezzato ormai da anni tra padre e figlio. Alle 17 e 20, sotto una fitta pioggerellina inglese, il principe Harry ha varcato i cancelli della residenza del re per uscire meno di un'ora più tardi e dirigersi all'evento dedicato agli Invictus Games. Buckingham Palace è limitato a dovesse trapelare dal fronte statunitense, come spesso è accaduto con i duchi di Sussex (Harry e la moglie Meghan), il segnale sarebbe di rottura. Al contrario, se anche loro seguiranno la via del silenzio, tanto cara alla famiglia reale, il segnale potrebbe essere letto in maniera opposta, con una concreta volontà del principe di ricucire lo strappo con i Windsor.

Quel che è certo è che re Carlo ha interrotto la sua vacanza scozzese per rientrare a Londra e rimanere nella capitale meno di 24 ore, prima di ripartire per il buen ritiro delle Highlands. In effetti era una giornata pianificata da tempo, che prevedeva per il sovrano una serie di incontri istituzionali e diplomatici: la riunione con il suo Consiglio Privato, la cerimonia d'investitura a Manfred Goldberg, sopravvissuto all'Olocausto, l'incontro il suo premier dell'Australia Meridionale, Peter Malinauskas. In mezzo, l'appuntamento con suo figlio minore, “l'americano”, arrivato nella capitale inglese due giorni prima per una visita alla tomba della nonna Elisabetta a Windsor e una serie di presenze a eventi benefici. Su tutta la trasferta regnava il grande punto interrogativo: il re gli concederà udienza?