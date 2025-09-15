Constance Marten condannata a 14 anni: bimba morta di stenti, la sentenza sconvolge la Royal family

Una condanna che sconvolge la Gran Bretagna e sfiora anche la Corona inglese: la 37enne aristocratica Constance Marten e il suo compagno Mark Gordon, 51 anni, già schedato dalla polizia come stupratore, dovranno scontare 14 anni di carcere perché ritenuti colpevoli di infanticidio colposo e negligenza grave.

I due sono stati al centro di un processo ad alto clamore mediatico: erano accusati della morte di stenti patita dalla loro bimba Victoria, neonata di neppure tre mesi ritrovata cadavere vicino a Brighton a marzo del 2023, al culmine di un affannato inseguimento di due settimane condotto dalla polizia sulla base di una tardiva denuncia di scomparsa.

A Old Bailey, tribunale a Londra, il giudice Mark Lucraft ha pronunciato la sua sentenza in un clima di grande emozione e tensione. Gli imputati hanno anche cercato di scambiarsi bigliettini scritti, vietato dalla procedura e bloccato dalla sicurezza, e per questo sono stati definiti dal giudice "irrispettosi". Un anno fa Marten e Gordon erano sfuggiti dalla condanna più pesante perché la giuria popolare si era spaccata sui reati maggiori.

L'orientamento di tutti i giurati su un verdetto di colpevolezza per le imputazioni collaterali di ostruzione della giustizia e occultamento del parto e del cadavere aveva indotto gli inquirenti a chiedere un processo bis, sfociato nella condanna su tutta la linea.

La Marten è discendente di una schiatta super blasonata che ha legami storici (non di sangue) con la Royal Family. In aula aveva testimoniato in lacrime negando ogni addebito ma la sua ricostruzione non aveva sciolto i dubbi sulla sua fuga e l'abbandono della piccola. L'americano con passaporto inglese Gordon aveva già scontato 20 anni di galera negli Usa per violenza sessuale.