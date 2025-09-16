Charlie Kirk, nello Utah una bomba sotto il camion di Fox News

A distanza di alcuni giorni dall’omicidio di Charlie Kirk, il clima nello Utah è ancora incandescente. Due uomini sono stati arrestati dopo che un ordigno esplosivo è stato rinvenuto sotto un camion della KSTU, una stazione televisiva locale nota come Fox 13 News Utah presente per raccontare l’omicidio dell’attivista conservatore.

Secondo quanto riportate nelle carte del tribunale, la bomba, rinvenuta a Salt Lake City, «era stata innescata ma non ha funzionato come previsto». Dai rapporti ufficiali si scopre che i sospettati sarebbero Adeeb Nasir, 58 anni, e Adil Justice Nasir, 31 anni. I due uomini sono accusati di molteplici reati, tra cui minaccia di terrorismo, possesso di armi di distruzione di massa e possesso di ordigni esplosivi. I due sospettati sono stati individuati e fermati dalla Fbi nei pressi di Magna, dove risiedono, e sono attualmente detenuti nella prigione della contea di Salt Lake.