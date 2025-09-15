Mosca, Iskander al confine polacco: possono colpire le capitali europee

Vladimir Putin si sta preparando a muovere guerra contro l'Europa? Lo zar ha posizionato i micidiali sistemi missilistici Iskander-M, capaci di portare anche testate nucleari, nella regione di Kaliningrad nel corso le esercitazioni Zapad-2025 in corso, ponendo diversi Paesi della Nato a una potenziale distanza di attacco. Stando a quanto riportato a Defense Expresse, il 13 settembre su due lanciatori erano presenti missili balistici 9M723. E sono stati avvistati sull’autostrada E28 nei pressi di Kudryavtsevo, a circa 35 chilometri dal confine polacco.

Il missile 9M723 fa pauro. Stando a quanto si apprende da Defense Express, ha una gittata massima di 500 chilometri e potrebbe così colpire perfettamente la Lituania, compresa la capitale Vilnius, la Lettonia con Riga, e circa un terzo dell’Estonia. Quasi tutta la Polonia, compresa Varsavia, rientra nel raggio d’azione. Ma anche alcuni parti della Germania, l’isola di Bornholm in Danimarca e la Svezia meridionale. Devastante.