Kirk, ecco l'sms che inchioda Tyler Robinson

Il giorno della sparatoria, Robinson scrisse un messaggio: "Lascia perdere. Guarda sotto la mia tastiera". Sotto la tastiera, il suo compagno trovo' un biglietto che diceva: "Ho avuto l'opportunita' di eliminare Charlie Kirk e lo faro'". Robinson ha poi affermato di essere ancora nella citta' di Orem e di stare cercando di recuperare il fucile dalla scena del crimine. "Non sei stato tu a farlo, vero????" chiese il partner. "Mi dispiace, mi dispiace", rispose Robinson. Robinson ha affermato di aver pianificato l'attacco "da poco piu' di una settimana". Quando gli e' stato chiesto perche' lo avesse fatto, ha risposto: "Ne avevo abbastanza del suo odio. Certi odi non si possono negoziare". Robinson ha aggiunto che se fosse riuscito a ottenere il fucile, non avrebbe lasciato alcuna prova.