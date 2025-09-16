Kirk, ecco l'sms che inchioda Tyler Robinson

Libero logo
di Ignazio Stagnomartedì 16 settembre 2025
Tyler Robinson, il sospettato dell'omicidio di Charlie Kirk, è stato formalmente accusato di omicidio aggravato e altri capi di imputazione legati all'uccisione dell'attivista conservatore. Lo ha annunciato il procuratore della contea dello Utah, Jeff Gray, in una conferenza stampa. Gray ha annunciato che chiederà la pena di morte.

Robinson, 22 anni, dovrebbe comparire martedì alle 17 (le 23 in Italia) davanti a un giudice per un'udienza virtuale, la prima dopo l'arresto. Intanto il procuratore della contea dello Utah Gray ha descritto nei dettagli una serie di messaggi scambiati tra Robinson e quello che le autorita' hanno identificato come il suo "compagno di stanza, un uomo biologico coinvolto in una relazione sentimentale con Robinson".

Il giorno della sparatoria, Robinson scrisse un messaggio: "Lascia perdere. Guarda sotto la mia tastiera". Sotto la tastiera, il suo compagno trovo' un biglietto che diceva: "Ho avuto l'opportunita' di eliminare Charlie Kirk e lo faro'". Robinson ha poi affermato di essere ancora nella citta' di Orem e di stare cercando di recuperare il fucile dalla scena del crimine. "Non sei stato tu a farlo, vero????" chiese il partner. "Mi dispiace, mi dispiace", rispose Robinson. Robinson ha affermato di aver pianificato l'attacco "da poco piu' di una settimana". Quando gli e' stato chiesto perche' lo avesse fatto, ha risposto: "Ne avevo abbastanza del suo odio. Certi odi non si possono negoziare". Robinson ha aggiunto che se fosse riuscito a ottenere il fucile, non avrebbe lasciato alcuna prova.

