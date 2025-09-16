Charlie Kirk, "saluti da Marte firmato Meloni". Paolo Berizzi travolto dagli sfottò

Poteva mancare Paolo Berizzi nella fiera dei tweet in libertà su (e contro) Charlie Kirk? Intellettuali e opinionisti di sinistra di casa nostra si sono distinti in negativo con commenti ora sprezzanti ora equivoci riguardo all'omicidio del 31enne attivista conservatore americano, freddato con un colpo di fucile dal giovane Tyler Robinson durante un dibattito pubblico alla Utah Valley University.
Qualcuno come Alan Friedman o Piergiorgio Odifreddi ha cercato di minimizzare e dare le colpe allo stesso Kirk, colpevole di essere trumpiano e di aver "seminato odio". Vale a dire, aver difeso le proprie idee con pacatezza e dando sempre spazio ai suoi interlocutori, esempio perfetto il suo fortunato format "Prove me wrong" in cui affrontava dialetticamente chi non la pensava come lui.
Oltre al "gesto", si è scatenata una polemica anche sulla radice politica del suo killer, il giovane Tyler Robinson. Di sinistra, vicino all'ideologia trans, si è detto subito. Poi ha preso piede la teoria opposta: l'assassino sarebbe di ultra-destra e avrebbe scelto Kirk perché troppo moderato. Una ricostruzione smentita dalla stessa famiglia di Robinson, definito un "leftist".
Questa linea viene sostenuta anche da Berizzi, firma di Repubblica che si è creato la fama di essere un cacciatore di fascisti. "Quindi, a bocce ferme - scrive su X -: un Maga uccide un altro Maga ma la colpa è della sinistra violenta e dell'antifascismo. Ok. Saluti da Marte. Mittenti: Meloni, Salvini, Vannacci".
Gli dà man forte Pierfrancesco Majorino, big del Pd in Lombardia: "Un'unica obiezione. Non è Marte, è la squallida destra italiana". Non si contano, ovviamente, i commenti assai duri a queste parole.
"Guardi che l'identificazione dell'assassino di Kirk con un uomo di destra - tra l'altro proposta da certi ambienti ma mai dagli inquirenti - è già stata abbondantemente debunkata da un paio di giorni almeno. Dispiace vedere un giornalista così poco aggiornato sul tema che commenta con tanta verve polemica", scrive un utente. "Capisco che l'immagine che vedete allo specchio a sinistra vi sconvolga - aggiunge un altro -, ma è ormai assodato che il killer odiasse cristiani e conservatori come raccontato dal suo compagno di stanza. È roba della sinistra, stateci", "Peccato che sia un estremista di sinistra. Su Marte ci siete voi che avete applaudito, giustificato o detto che se l'è cercata. Quindi sì, è colpa della sinistra violenta e intollerante".
