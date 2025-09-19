Brigitte Macron umiliata in tribunale: "Non sono un uomo, ecco le prove"

L'umiliazione di Brigitte Macron arriverà fino in un'aula di tribunale. Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie sarebbero intenzionati a presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale statunitense per dimostrare che la Première Dame è una donna a tutti gli effetti e non un uomo, come sostenuto da improbabili voci che circolano da tempo sui social network. Un caso tanto clamoroso quanto surreale, ma che potrebbe rappresentare uno spartiacque storico e soprattutto giudiziario nella guerra, fin qui quasi impossibile da vincere, contro le fake news e il complottismo della Rete.

Il loro avvocato, intervistato dalla Bbc, afferma che i coniugi Macron presenteranno la documentazione nella causa per diffamazione intentata a luglio contro l'influencer di destra Candace Owens, dopo che quest'ultima ha sostenuto che Brigitte Marie-Claude Trogneux, questo il nome da nubile della consorte del presidente, fosse nata uomo. Gli avvocati della signora Owens hanno risposto presentando una mozione per respingere la richiesta.

Intervenendo in un podcast della Bbc, l'avvocato dei Macron negli Usa, Tom Clare, ha affermato che la signora Macron ha trovato le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" e che rappresentavano una "distrazione" per il presidente. La clamorosa bufala, ricorrente sui social network fin dai tempi della prima elezione di Macron nel 2017, è rimbalzata soprattutto all'estero, a cominciare proprio dagli Stati Uniti, mentre in Francia non ha avuto praticamente alcun seguito. Da marzo 2024 Candace Owens l'ha fatta sua, dandole un risalto mondiale con una serie di video intitolati Becoming Brigitte ("Diventare Brigitte"). Per questo motivo Emmanuel e Brigitte Macron hanno deciso di denunciarla il 23 luglio dinanzi al tribunale del Delaware, reclamando un "risarcimento esemplare" da determinare durante il processo.

In una puntata del suo podcast trasmessa il giorno seguente, Owens ha ribadito le accuse e ha affermato che la causa "è semplicemente ridicola: una strategia di comunicazione scontata e disperata". Owens ha lavorato per diverse organizzazioni conservatrici, tra cui il gruppo studentesco Turning Point fondato dall'attivista Charlie Kirk e il quotidiano Daily Wire, prima di lanciare il suo podcast Candace nel 2024. Da allora ha diffuso tesi cospirazioniste su vaccini anti-Covid, Olocausto e sbarchi sulla Luna.