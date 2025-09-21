Macron, anche Dbrs declassa il debito della Francia

Venerdì notte l’agenzia di rating canadese Dbrs ha declassato il debito di Parigi, portando la sua valutazione da AA (high) a AA, rivedendo le prospettive da stabili a negative.

Il downgrade è legato alla valutazione che il consolidamento di bilancio francese sarà più graduale di quanto anticipato in seguito alla crescente frammentazione politica interna.

Già una settimana fa, a cavallo con il cambio di governo che ha visto il dimissionario Francois Bairou lasciare il posto al ministro della Difesa Sébastien Lecornu, la Francia aveva dovuto digerire un altro taglio del proprio rating. A esprimersi era stata allora Fitch, che ha portato la sua valutazione sulla solidità delle finanze pubbliche francesi da AA- a A+. L’agenzia di rating ha ritenuto infatti che il debito di Parigi continuerà ad aumentare raggiungendo il 121% del Pil nel 2027 dal 113,2% del 2024 e ha osservato come il «crescente indebitamente pubblico limita la capacità di rispondere a nuovi shock senza un ulteriore deterioramento delle finanze pubbliche». «La sconfitta del governo (di Bayrou, ndr) alla fiducia illustra la crescente frammentazione e polarizzazione della politica interna» aveva scritto Fitch. «Dalle elezioni legislative del 2024, la Francia ha avuto tre governi diversi. Questa instabilità indebolisce la capacità del sistema politico di realizzare un sostanziale risanamento di bilancio e rende improbabile che il deficit possa scendere sotto il 3% del pil entro il 2029», metteva in evidenza Fitch.

Il nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu - ha fatto sapere il ministero dell’Economia - «ha fin d’ora avviato consultazioni con le forze politiche rappresentate in Parlamento in vista dell'adozione di una finanziaria per la nazione, allo scopo di proseguire gli sforzi di risanamento delle nostre finanze pubbliche».