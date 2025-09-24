Donald Trump, l'attentatore cerca di suicidarsi in aula di tribunale: orrore negli Usa

Un verdetto rapido e unanime ha chiuso il processo contro Ryan Routh, l’uomo che nel settembre 2024 aveva cercato di assassinare Donald Trump durante una partita del presidente al golf club di West Palm Beach. In appena due ore e mezza la giuria di Miami lo ha riconosciuto colpevole di tutti i capi d’accusa, dal tentato omicidio al possesso illegale di arma da fuoco, fino all’aggressione contro l’agente dei servizi segreti che lo aveva sorpreso armato tra i cespugli. La sentenza definitiva verrà pronunciata il 18 dicembre: Routh rischia l’ergastolo.

Ma l'udienza è stata sconvolta dal gesto dell'imputato: subito dopo la lettura del primo verdetto, Routh ha provato a suicidarsi, cercando di bucarsi il collo con una penna (Routh ha scelto di difendersi da solo, senza avvalersi di avvocati e nonostante alcuna esperienza legale personale). Gli agenti di sicurezza sono però riusciti ad immobilizzarlo prima che riuscisse a ferirsi gravemente.