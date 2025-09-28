Russia, pioggia di fuoco e droni su Kiev. La Polonia chiude lo spazio aereo

Un massiccio attacco russo con droni e missili contro Kiev ha spinto la Polonia a chiudere temporaneamente il proprio spazio aereo nella zona orientale, vicino a Lublino e Rzeszów. La decisione, annunciata dal comando operativo delle forze armate di Varsavia, arriva all’indomani delle tensioni tra Mosca e Danimarca e Norvegia, con continue violazioni dello spazio aereo, e testimonia un crescente stato di allerta nei Paesi Nato confinanti con l’Ucraina.
Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, nella notte tra il 27 e il 28 settembre la Russia ha lanciato un’operazione su larga scala, con bombardieri strategici Tu-95 decollati dall’oblast di Murmansk e MiG-31K che hanno fatto scattare l’allarme aereo in tutto il Paese. Intorno alle 3:52, l’aeronautica ucraina ha segnalato un ulteriore lancio di missili dalla base aerea di Engels, mentre droni Shahed colpivano diverse regioni.
Kiev e Zaporizhzhia risultano tra le città più colpite. Nella capitale, un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto, mentre altre infrastrutture residenziali e commerciali hanno subito danni significativi. "La Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili", ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga.
Di fronte alla nuova escalation, Varsavia ha deciso di chiudere lo spazio aereo in prossimità degli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Una misura che, come spiegano i vertici militari polacchi, è "connessa all’attività dell’aeronautica a lungo raggio della Federazione Russa che colpisce il territorio dell’Ucraina" e che ha "un carattere preventivo". Le autorità hanno sottolineato che le forze armate restano in stato di massima prontezza per garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più esposte.