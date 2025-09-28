Libero logo
Russia, pioggia di fuoco e droni su Kiev. La Polonia chiude lo spazio aereo

di Ignazio Stagnodomenica 28 settembre 2025
(Ansa)

2' di lettura

Un massiccio attacco russo con droni e missili contro Kiev ha spinto la Polonia a chiudere temporaneamente il proprio spazio aereo nella zona orientale, vicino a Lublino e Rzeszów. La decisione, annunciata dal comando operativo delle forze armate di Varsavia, arriva all’indomani delle tensioni tra Mosca e Danimarca e Norvegia, con continue violazioni dello spazio aereo, e testimonia un crescente stato di allerta nei Paesi Nato confinanti con l’Ucraina.

Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, nella notte tra il 27 e il 28 settembre la Russia ha lanciato un’operazione su larga scala, con bombardieri strategici Tu-95 decollati dall’oblast di Murmansk e MiG-31K che hanno fatto scattare l’allarme aereo in tutto il Paese. Intorno alle 3:52, l’aeronautica ucraina ha segnalato un ulteriore lancio di missili dalla base aerea di Engels, mentre droni Shahed colpivano diverse regioni.

Danimarca, droni sulla più grande base del Paese: perché non sono stati abbattuti

Kiev e Zaporizhzhia risultano tra le città più colpite. Nella capitale, un edificio di cinque piani è stato parzialmente distrutto, mentre altre infrastrutture residenziali e commerciali hanno subito danni significativi. "La Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili", ha scritto su X il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga.

Di fronte alla nuova escalation, Varsavia ha deciso di chiudere lo spazio aereo in prossimità degli aeroporti di Lublino e Rzeszów. Una misura che, come spiegano i vertici militari polacchi, è "connessa all’attività dell’aeronautica a lungo raggio della Federazione Russa che colpisce il territorio dell’Ucraina" e che ha "un carattere preventivo". Le autorità hanno sottolineato che le forze armate restano in stato di massima prontezza per garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree più esposte.

tag
polonia
russia
ucraina

