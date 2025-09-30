Flotilla, rumors: attacco Idf con droni subacquei

L’ultima volta che Israele è intervenuto, a giugno, lo ha fatto a 100 miglia dalla costa, circa 185 chilometri . Un punto che la Flotilla dovrebbe raggiungere entro oggi o al massimo domani, sempre restando in acque internazionali. Il governo di Netanyahu ha dato mandato di chiudere questa vicenda prima della ricorrenza dello Yom Kippur , prevista tra mercoledì e giovedì: “Verrà sicuramente impiegata Shayetet 13, l’unità degli incursori di Marina, con tante barche piccole non ci si cala dagli elicotteri. Lo spazio sulla tolda è ristretto e gli alberi delle vele intralciano. L’effetto sorpresa sarebbe il lancio di mini droni sotto la superficie con 40 grammi di esplosivo, come una normale bomba a mano Srcm, che renderebbero ingovernabile la barca colpendo timone, deriva o elica senza farla affondare”.

Non solo attacchi via mare, ma anche dal cielo, come piega sempre la fonte al Giornale: “Il rischio dal cielo sono i danni collaterali provocati dalle schegge, l’azione dovrebbe essere svolta cercando di evitare feriti ed affondamenti repentini, per ovvi motivi, e dovrebbe contare sulla ‘sorpresa’”. Dopo i droni, poi, gli incursori: “Le squadre di abbordaggio con gommoni rigidi, in avvicinamento notturno che già monitorano giorno e notte la flotta umanitaria”. Obiettivo, come rilanciato dall’emittente israeliana Channel 12, è prendere il controllo delle imbarcazioni, sequestrarle o affondarle e rispedire a casa gli attivisti. Chi si oppone verrà arrestato. Sarà un’operazione gigante, perché in mare ci sono almeno 45 imbarcazioni e circa 300 persone, tra cui parlamentari nazionali e dell’Ue. Le prossime ore saranno delicatissime.