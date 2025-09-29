Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%": Enrico Mentana, direttore del TgLa7, lo ha detto durante lo speciale per le elezioni regionali nelle Marche su La7, riferendosi al risultato raggiunto dal candidato di centrosinistra Matteo Ricci rispetto a quello del governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo risulta essere più avanti, stando alle prime proiezioni. Un riferimento, quello del direttore del TgLa7, alla campagna elettorale pro-Pal di Ricci, tra bandiere palestinesi e il treno per Gaza. Già, la strategia non ha pagato. D'altronde si votava nelle Marche...

Mentana, dunque, ha parlato di un "risultato molto negativo per il centrosinistra". E ha aggiunto: "Se questo risultato fosse avvenuto al contrario, 52% Ricci e 44 Acquaroli, staremo a parlare di un risultato clamoroso, di un'avanzata a valanga della sinistra. In realtà si tratta di un risultato molto forte dal punto di vista della maggioranza di governo e molto pesante dal punto di vista del centrosinistra".