Libero logo
Marche
Flotilla
Garlasco

Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

di Maria Pia Petrarolilunedì 29 settembre 2025
Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

(TgLa7)

2' di lettura

"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%": Enrico Mentana, direttore del TgLa7, lo ha detto durante lo speciale per le elezioni regionali nelle Marche su La7, riferendosi al risultato raggiunto dal candidato di centrosinistra Matteo Ricci rispetto a quello del governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo risulta essere più avanti, stando alle prime proiezioni. Un riferimento, quello del direttore del TgLa7, alla campagna elettorale pro-Pal di Ricci, tra bandiere palestinesi e il treno per Gaza. Già, la strategia non ha pagato. D'altronde si votava nelle Marche...

Mentana, dunque, ha parlato di un "risultato molto negativo per il centrosinistra". E ha aggiunto: "Se questo risultato fosse avvenuto al contrario, 52% Ricci e 44 Acquaroli, staremo a parlare di un risultato clamoroso, di un'avanzata a valanga della sinistra. In realtà si tratta di un risultato molto forte dal punto di vista della maggioranza di governo e molto pesante dal punto di vista del centrosinistra". 

Regionali Marche, la diretta: Acquaroli trionfa, disastro per Ricci

La grossa sfida che apre questo "turno" di Regionali che durerà almeno fino a novembre si gioca tutta n...

A prendere la parola è stato anche Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, che ha messo l'accento sul fatto che Ricci nell'ultima parte della campagna elettorale si sia "vestito da palestinese".  "Secondo me, c'è un tema enorme: la ricerca di una sintonia con un sentimento diffuso per l'indignazione di civili uccisi a Gaza da due anni a questa parte". 

"Si cerca un elemento in più perché non c'è abbastanza coesione nel centrosinistra?", ha chiesto Mentana. E Mieli ha risposto: "C'è stato un precipitoso cavalcamento di questo tema, la sinistra se n'è accorta quando ha visto le piazze, ma lo hanno cavalcato tardivamente, così come stanno facendo con flotilla". 

Qui il video del commento di Mentana durante lo speciale elezioni su La7

Marche, ancora bassa l'affluenza: in quanti hanno votato

Alle 19 l'affluenza alle elezioni regionali nelle Marche si attesta al 30,03%, con 1.044 sezioni pervenute sul total...

Con oltre il 51 per cento dei voti Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Perdente Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Compagni... a casa! Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

tag
marche
regionali
enrico mentana
flotilla

Con oltre il 51 per cento dei voti Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Perdente Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Compagni... a casa! Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

ti potrebbero interessare

880x551

Regionali Marche, Acquaroli dopo la vittoria: "Determinati a continuare il lavoro"

Caterina Spinelli
3072x2304

Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Ignazio Stagno
1400x933

Marche, Giovanni Donzelli stana la sinistra: "Ma non era l'Ohio?"

Maria Pia Petraroli
1763x823

Flotilla, la grande bufala dei corridoi umanitari

Antonio Castro