Marche, Mentana e la stoccata a Ricci: "Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla...

"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%": Enrico Mentana, direttore del TgLa7, lo ha detto durante lo speciale per le elezioni regionali nelle Marche su La7, riferendosi al risultato raggiunto dal candidato di centrosinistra Matteo Ricci rispetto a quello del governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo risulta essere più avanti, stando alle prime proiezioni. Un riferimento, quello del direttore del TgLa7, alla campagna elettorale pro-Pal di Ricci, tra bandiere palestinesi e il treno per Gaza. Già, la strategia non ha pagato. D'altronde si votava nelle Marche...
Mentana, dunque, ha parlato di un "risultato molto negativo per il centrosinistra". E ha aggiunto: "Se questo risultato fosse avvenuto al contrario, 52% Ricci e 44 Acquaroli, staremo a parlare di un risultato clamoroso, di un'avanzata a valanga della sinistra. In realtà si tratta di un risultato molto forte dal punto di vista della maggioranza di governo e molto pesante dal punto di vista del centrosinistra".
A prendere la parola è stato anche Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera, che ha messo l'accento sul fatto che Ricci nell'ultima parte della campagna elettorale si sia "vestito da palestinese". "Secondo me, c'è un tema enorme: la ricerca di una sintonia con un sentimento diffuso per l'indignazione di civili uccisi a Gaza da due anni a questa parte".
"Si cerca un elemento in più perché non c'è abbastanza coesione nel centrosinistra?", ha chiesto Mentana. E Mieli ha risposto: "C'è stato un precipitoso cavalcamento di questo tema, la sinistra se n'è accorta quando ha visto le piazze, ma lo hanno cavalcato tardivamente, così come stanno facendo con flotilla".
