Flotilla, Nino Rocca: "Tutto dipende dal fuoco della contestazione"

Navigazione conclusa per la Flotilla: si è concluso in tarda mattinata l’abbordaggio dell’esercito israeliano. Finisce la navigazione pro-Pal, Gaza non è stata raggiunta, così come ampiamente prevedibile: gli attivisti a bordo sono stati fermati e trasferiti al porto di Ashdod, quindi condotti in caserma. Poi l'identificazione e la formalizzazione degli arresti. Un blitz che non ha avuto conseguenze drammatiche: nemmeno un ferito. Ma la mobilitazione dei pro-Pal non si ferma.

Dalla Turchia è infatti già partita una nuova flotta di 45 barche, l'immediato bis della “Freedom Flotilla”. Scopo dichiarato: consegnare aiuti umanitari a Gaza. Scopo reale: forzare il blocco navale, cercare l'incidente. E fomentare le piazze. A tal proposito, si prendano le parole di Nino Rocca, attivista palermitano a bordo di una delle navi appena salpate, il quale sembra proprio appellarsi al popolo pro-Pal che già oggi, giovedì 2 ottobre, sta scendendo in strada.

"A Creta ci incontreremo con le altre barche – premette Rocca – e, tenendo conto delle condizioni atmosferiche, ci dirigeremo verso Gaza. Tutto dipende anche dal vento della contestazione, che è lo strumento che ci guiderà". Ecco, "il vento della contestazione": tutto dipende "anche" da quello, dalla protesta insomma. Parole che in una certa misura sembrano definire il vero obiettivo della Flotilla, il tutto alla vigilia dello sciopero generale senza preavviso, proclamato per domani, venerdì 3 ottobre, e appena bollato come "illegittimo" dal Garante. E ancora, sabato sono in programma nuove manifestazioni di piazza, le più temute dal punto di vista dell'ordine pubblico.