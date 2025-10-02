Flotilla, "Makeno entrata nella acque davanti a Gaza"

Non si fermano gli attivisti della Global Sumud Flotilla: decine di barche della missione pro-Pal diretta a Gaza sono state fermate nella serata di mercoledì dalla Marina militare israeliana. Decine i fermati, tra cui Greta Thunberg e il giornalista italiano di Fanpage Saverio Tommasi. Tuttavia i filo-palestinesi non mollano. Le operazioni di abbordaggio stanno ancora proseguendo: entro mezzanotte le truppe erano salite a bordo di almeno 13 delle 47 navi della formazione intenzionata a rompere il blocco marittimo. Sono però almeno una ventina le imbarcazioni che stanno puntando ancora verso Gaza. Di seguito la diretta:

Ore 9.07 - Salgono a 21 le barche intercettate, 23 avanti verso Gaza

Sono salite a 21 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dalle forze israeliane, mentre 23 barche proseguono al momento la navigazione verso la costa della Striscia di Gaza. È quanto risulta dal tracker che segue in diretta il percorso della Flotilla. Le imbarcazioni fermate sono Adara, All In, Alma, Aurora, Captain Nikos, Dir Yassine, Florida, Free Willy, Grande Blu, Hio, Huga, Jeannot III, Karma, Mohammad Bhar, Morgana, Otaria, Oxygono, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara.

Ore 8.42 - Mistero Mikeno: avrebbe raggiunto le acque antistanti Gaza

Secondo il tracker della Global Sumud Flotilla, l'imbarcazione Mikeno sarebbe riuscita a entrare nelle acque antistanti Gaza. Non è tuttavia chiara la situazione dell'imbarcazione. Il tracker dà ancora l'imbarcazione in navigazione, anche se la sua velocità è data a zero nodi.

Ore 8.12 - Israele, "attivisti GSF verso espulsione in modo pacifico

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla "stanno raggiungendo in modo sicuro e pacifico Israele", dove inizieranno "procedure di deportazione verso l'Europa". Lo ha scritto oggi su X il ministero degli Esteri di Israele. "I passeggeri della Hamas-Sumud sui loro yacht stanno raggiungendo in modo sicuro e pacifico Israele, dove inizieranno le procedure di deportazione verso l'Europa. I passeggeri sono sani e in buona salute", ha comunicato il ministero.

Ore 7.32 - Croatti: "Chiedo al governo mio rilascio immediato"

"Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volonta' dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati". Cosi', in un video pubblicato su Facebook, il senatore del M5s Marco Croatti, che si trovava a bordo della barca Morgana sulla quale c'era anche l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, anche lei tra i fermati.

Ore 6.21 - Intercettata Morgana con parlamentari Scuderi e Croatti

Stando agli aggiornamenti pubblicati sul profilo Instagram della Global Sumud Flotilla, tra le imbarcazioni intercettate figura anche la 'Morgana', nel cui equipaggio - sempre secondo la Gsf - figuravano il senatore del M5s Marco Croatti e l'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi.

Ore 4.17 - "22 italiani negli equipaggi delle navi intercettate"

Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 13 imbarcazioni della Sumud Flotilla intercettate dalla marina israeliana nella notte. E' quanto afferma in un video su Instagram uno dei portavoce della Flotilla. Secondo l'attivista, citato da al-Jazeera, in tutto i membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce, sempre citato dalla tv araba, ha affermato che la "missione del gruppo continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza". "Abbiamo circa 30 navi che stanno ancora cercando di allontanarsi dalle navi militari delle forze di occupazione e di raggiungere le coste di Gaza. Sono determinate. Sono motivate e stanno facendo tutto il possibile per rompere questo [assedio] entro le prime ore del mattino e arrivare insieme", ha affermato.

Ore 1.36 - Almeno 13 imbarcazioni della Flotilla intercettate da Israele

Sono almeno 13 le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate finora dalle forze israeliane, secondo il tracker della Flotilla. Le imbarcazioni intercettate sono Adara, Alma, Aurora, Dir Yassine, Grande Blu, Hio, Huga, Morgana, Otaria, Seulle, Sirius, Spectre e Yulara. Sono 44 le imbarcazioni della Flotilla partite alla volta della Striscia di Gaza.

Ore 1.02 - "32 imbarcazioni ancora in navigazione"

"Ci sono ancora almeno 32 imbarcazioni" della Global Sumud Flotilla in navigazione verso la Striscia di Gaza dopo che le forze israeliane hanno cominciato a intercettare la flottiglia, composta da 44 barche. Lo ha riferito sui propri account social uno degli attivisti, il cittadino americano Greg Stocker, precisando che "ci sono ancora 60 miglia nautiche dalla costa di Gaza, ossia dalle 9 alle 12 ore" di navigazione.

Ore 00.13 - Tajani, "gli attivisti fermati dovranno aspettare la fine dello Yom Kippur, poi il rimpatrio"

Gli attivisti della Flotilla fermati al largo di Gaza "dovranno tutti aspettare due-tre giorni perchè essendoci la festa dello Yom Kippur fino a domani sera nessuna pratica sarà disbrigata, quindi aspetteranno in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Porta a Porta. Gli attivisti verranno rimpatriati "con degli aerei, il nostro servizio consolare assisterà gli italiani".

Ore 00.10 - Scuderi, "usano i cannoni ad acqua"

"Stiamo continuando la navigazione in modo lento. Diverse imbarcazioni sono state intercettate e fermate. Non abbiamo ben capito dove siano state portate le persone degli equipaggi, se sono rimaste sulle imbarcazioni o sono state portate sulle navi più grandi". Lo dichiara l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, a bordo di una delle imbarcazioni della Flotilla, la Morgana."In alcuni casi sono stati utilizzati cannoni ad acqua prima dell'abbordaggio. Le altre imbarcazioni non ancora fermate intanto proseguono", spiega. "Ci sono diverse motovedette e diversi scafi con molti soldati israeliani, probabilmente anche delle forze speciali della Marina", aggiunge.

Ore 00.01 - "Idf ha deliberatamente speronato la nave Florida"

La Marina israeliana "sta usando aggressioni attive contro la Global Sumud Flotilla. La nave Florida è stata deliberatamente speronata in mare". Lo riferisce la Global Sumud Flotilla su Telegram. Le barche "Yulara, Meteque e altre sono state prese di mira con idranti. Questi attacchi illegali contro navi umanitarie disarmate costituiscono un crimine di guerra. Tutti i passeggeri a bordo sono illesi", aggiungono gli attivisti.