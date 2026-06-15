Libero logo
Mondiali 2026
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Iran, l'annuncio di Giorgia Meloni: "Saremo presenti nello Stretto di Hormuz"

di
Libero logo
lunedì 15 giugno 2026
Iran, l'annuncio di Giorgia Meloni: "Saremo presenti nello Stretto di Hormuz"

1' di lettura

Svolta in Medio Oriente. Ieri sera, domenica 14 giugno, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran. "Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Molti presidenti hanno tentato di raggiungere la pace con l'Iran, ma tutti hanno fallito prima di me. Per la prima volta, i leader della regione hanno trovato un presidente in grado di aiutarli a conseguire una pace reale", ha spiegato il presidente americano.

"Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa - il commento di Giorgia Meloni -. Si tratta di un'occasione di pace che va colta".

Iran e Trump, la firma da remoto: Hormuz e nucleare, cosa c'è in gioco

La pace si firma via cavo. Niente cerimonia, niente strette di mano: il premier pachistano Shehbaz Sharif, il mediatore,...

E ancora: "Teheran non può dotarsi di arma nucleare, libertà navigazione va garantita. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. I principi sono chiari: l'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz".

Iran, l'annuncio del Pakistan: "Raggiunto un accordo di pace tra Usa e Teheran"

"A seguito di intensi colloqui, siamo lieti di annunciare che è stato raggiunto l’accordo di pace tra ...
tag
iran
usa
giorgia meloni

Il patentino antifa E' solo stalinismo, la Costituzione non c’entra

Missile Russia, accusa clamorosa: "Monastero di Kiev colpito da un Patriot americano"

Il caso "Più libri più liberi" Giorgia Meloni vince il braccio di ferro: "Patentino antifascista, attento approfondimento"

ti potrebbero interessare

Pilsduski-McGowan, c'è la patria amata e poi quella vera

Pilsduski-McGowan, c'è la patria amata e poi quella vera

Giovanni Longoni
Gli svizzeri hanno scelto di avere più immigrati

Gli svizzeri hanno scelto di avere più immigrati

Mauro Zanon
Russia, accusa clamorosa: "Monastero di Kiev colpito da un Patriot americano"

Russia, accusa clamorosa: "Monastero di Kiev colpito da un Patriot americano"

Redazione
Trump e il ring alla Casa Bianca. Hokit grida: "Michelle Obama è un uomo"

Trump e il ring alla Casa Bianca. Hokit grida: "Michelle Obama è un uomo"

Roberto Tortora