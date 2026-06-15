Iran, l'annuncio di Giorgia Meloni: "Saremo presenti nello Stretto di Hormuz"

Svolta in Medio Oriente. Ieri sera, domenica 14 giugno, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran. "Questo grande accordo porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Molti presidenti hanno tentato di raggiungere la pace con l'Iran, ma tutti hanno fallito prima di me. Per la prima volta, i leader della regione hanno trovato un presidente in grado di aiutarli a conseguire una pace reale", ha spiegato il presidente americano.

"Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso possibile questa intesa - il commento di Giorgia Meloni -. Si tratta di un'occasione di pace che va colta".