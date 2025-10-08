Greta Thunberg, la foto che fa infuriare Israele

Greta Thunberg esprime solidarietà ai prigionieri palestinesi con un post sui social che fa infuriare il ministero degli Esteri israeliano. Nel messaggio che si è attirato le critiche di Tel Aviv, l'attivista svedese ha scritto che "la sofferenza dei prigionieri palestinesi non è un'opinione, ma un fatto di crudeltà sistematica e disumanizzazione. L'umanità non può essere selettiva. La giustizia non può avere confini". Allegate al post tre immagini, tra cui la foto di Evyatar David, un israeliano tenuto in ostaggio a Gaza.

Non si è fatta attendere la risposta del ministero israeliano, che su X ha replicato all'attivista: "L'ignoranza accecata dall'odio è di tendenza. David, secondo fonti israeliane, sarebbe stato denutrito, maltrattato e costretto da Hamas a scavarsi la propria fossa durante la prigionia". Dunque, a far innervosire - secondo quanto scrive Haaretz - è stata proprio la scelta di quella immagine, che ha suscitato forti critiche da parte di Israele. Il governo guidato da Benjamin Netanyahu ha accusato l'attivista di ignorare la reale condizione delle vittime israeliane.