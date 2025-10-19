Colpo al Louvre: cambia tutto, cosa hanno perso i ladri

Nella mattina del 19 ottobre 2025, il Museo del Louvre di Parigi è stato teatro di un audace furto, definito dai media come un colpo degno di Arsenio Lupin. Tra le 9:30 e le 9:40, mentre il museo era aperto, un gruppo di ladri – presumibilmente tre – ha rubato nove pezzi della collezione di gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. Il ministro degli Interni, Laurent Nuñez, ha confermato: “I ladri hanno operato in 7 minuti riuscendo a portare via gioielli dal valore inestimabile”.

La corona dell’imperatrice Eugenia, danneggiata, è stata ritrovata fuori dal museo, probabilmente persa nella fuga, mentre il diamante Régent, da oltre 140 carati, è rimasto intatto.I malviventi hanno utilizzato un montacarichi per accedere alla Galleria d’Apollon, dove hanno tagliato i vetri con “piccole motoseghe a mano”, come spiegato da Nuñez, che ha aggiunto: “Chiaramente una squadra che prima era andata in ricognizione”. Una testimone ha descritto il caos: “La polizia correva vicino alla piramide e tentava di entrare dalle porte laterali, ma erano chiuse. Dentro, la gente correva e batteva contro le vetrate per uscire, ma era impossibile”.