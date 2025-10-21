Iran, la sposa "scandalosa": il video che umilia il regime islamico

C'è un Iran in cui le donne che rifiutano l'obbligo di indossare il velo in pubblico, mostrando i capelli come una forma di liberazione dal fondamentalismo islamico degli Ayatollah, vengono arrestate, picchiate, uccise. E c'è un altro Iran, quello dei potenti che appartengono alle alte sfere del regime, che nel segreto delle loro feste "esclusive", lontanissime dagli occhi del popolo, concede a poche privilegiate di vestirsi all'occidentale senza fare una piega.

Su X è diventato virale, in questo senso, il video condiviso da Jino Victoria Doabi, esperta di politiche internazionali danese di origini curde. Un frammento di "vita reale" di Teheran che dovrebbe imbarazzare e non poco il regime. Il filmato riprende la cerimonia di nozze della figlia di Ali Shamkhani, potentissimo capo del Consiglio Supremo di Sicurezza nazionale iraniano. Capelli scoperti, ampia, "scandalosa" scollatura nel vestito bianco, braccia nude. Tutti dettagli che in altri contesti le avrebbero procurato guai serissimi con i pasdaran, denunce, carcere o peggio. In questo caso però i presenti festeggiano e sorridono, come se nulla fosse. O meglio, come si ci si trovasse a Londra, a Parigi o a Roma.

"Mentre il regime iraniano ieri ha annunciato che 80.000 agenti della polizia morale saranno dispiegati per cacciare, picchiare e persino uccidere donne per aver mostrato una singola ciocca di capelli - scrive la Doabi -, la sposa, figlia di Ali Shamkhani, capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran, ha celebrato il suo matrimonio con i capelli scoperti, una scollatura profonda e le braccia nude. Lei sta lì come ogni donna libera dovrebbe poter fare, mentre gli esecutori del regime imprigionano, frustano e uccidono donne innocenti per molto meno. Un simbolo urlante della corruzione, dell'ipocrisia e del disprezzo del regime per il proprio popolo".

Il video, ricorda Open Online, risale all'aprile del 2024: il matrimonio era stato celebrato nel lussuoso Espinas Palace Hotel di Teheran e aveva attirato critiche soprattutto per lo sfarzo e il suo costo (14 milioni di rial). Le immagini, però, svelano in maniera clamorosa l'ipocrisia dello Stato islamico che tutto giudica e tutto vieta. Agli altri e, soprattutto, alle altre. Si attendono ora i commenti sdegnati delle femministe di casa nostra.