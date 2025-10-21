Daniel Naroditsky, il re degli scacchi morto a 29 anni: un mistero inquietante

Il grande maestro di scacchi statunitense e commentatore online Daniel Naroditsky è morto all'età di 29 anni.La famiglia del popolare scacchista ha annunciato la sua morte 'inaspettata' attraverso un comunicato diffuso dal suo club, lo Charlotte Chess Center senza specificare la causa del decesso. Naroditsky aveva un enorme seguito online grazie alle sue partite in diretta streaming e ai suoi insegnamenti accessibili. "È con grande tristezza che condividiamo l'inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky. Era un talentuoso giocatore di scacchi, commentatore e docente, nonché un membro stimato della comunità scacchistica, ammirato e rispettato da appassionati e giocatori di tutto il mondo".

Le federazioni scacchistiche statunitense e internazionale hanno reso omaggio a Naroditsky, insieme ad altri giocatori professionisti. Naroditsky è diventato Grande Maestro, il titolo più alto negli scacchi dopo quello di Campione del Mondo, all'età di 18 anni. Anni prima, il giocatore nato in California aveva vinto il campionato del mondo U12 e aveva trascorso l'adolescenza scrivendo libri di strategia scacchistica mentre scalava le classifiche mondiali. È stato costantemente classificato tra i primi 200 al mondo negli scacchi tradizionali e ha anche eccelso in uno stile di gioco veloce chiamato blitz, mantenendo una posizione tra i primi 25 per tutta la sua carriera da adulto.