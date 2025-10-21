Hamas, l'orrore: i terroristi spezzano le gambe dei prigionieri palestinesi

La tregua a Gaza è finita, ma dalla Striscia arrivano video orribili. Nelle clip, diventate virali sui social, si vedono i terroristi di Hamas che spezzano le gambe ai palestinesi con spranghe di ferro, oltre a colpirli anche alle ginocchia. "Hamas sta brutalizzando i civili palestinesi" nel tentativo di "ristabilire il controllo", ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, che ha ricondiviso su X il filmato. "Gaza deve essere demilitarizzata", ha poi aggiunto.

In uno dei filmati si vedono due uomini massacrati di botte, dopo essere stati trascinati a terra da quelli che Israele sostiene siano miliziani di Hamas con il volto coperto. Le vittime gridano dal dolore e cercano di allungare le braccia davanti al viso per proteggersi dai colpi dei terroristi. Uno di loro, che sembra avere un sacco nero sulla testa, si contorce a terra in preda all’agonia, con le mani legate dietro la schiena con una corda, mentre gli aggressori gli colpiscono con forza le ginocchia con delle sbarre.