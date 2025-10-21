Hamas, l'orrore: i terroristi spezzano le gambe dei prigionieri palestinesi

La tregua a Gaza è finita, ma dalla Striscia arrivano video orribili. Nelle clip, diventate virali sui social, si vedono i terroristi di Hamas che spezzano le gambe ai palestinesi con spranghe di ferro, oltre a colpirli anche alle ginocchia. "Hamas sta brutalizzando i civili palestinesi" nel tentativo di "ristabilire il controllo", ha spiegato il ministro degli Esteri israeliano, che ha ricondiviso su X il filmato. "Gaza deve essere demilitarizzata", ha poi aggiunto.
In uno dei filmati si vedono due uomini massacrati di botte, dopo essere stati trascinati a terra da quelli che Israele sostiene siano miliziani di Hamas con il volto coperto. Le vittime gridano dal dolore e cercano di allungare le braccia davanti al viso per proteggersi dai colpi dei terroristi. Uno di loro, che sembra avere un sacco nero sulla testa, si contorce a terra in preda all’agonia, con le mani legate dietro la schiena con una corda, mentre gli aggressori gli colpiscono con forza le ginocchia con delle sbarre.
Come riporta il Daily Mail, almeno uno dei due uomini sembra essere stato colpito da un proiettile. Subito dopo uno degli uomini, forse un agente di Hamas, posiziona il piede sopra la testa del prigioniero e gli schiaccia il volto nella polvere.