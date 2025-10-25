Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Kirill Dmitriev negli Usa, "Soluzione diplomatica vicina". Qual è "l'enorme pericolo"

di
Libero logo
sabato 25 ottobre 2025
Kirill Dmitriev negli Usa, "Soluzione diplomatica vicina". Qual è "l'enorme pericolo"

1' di lettura

La soluzione diplomatica "è vicina". Lo assicura Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), in una intervista con la Cnn durante la sua visita negli Usa, dove oggi dovrebbe incontrare l'inviato speciale Steve Witkoff. "Sono sicuro che gli sforzi diplomatici sulla guerra in Ucraina avranno successo", ha spiegato sostenendo che l'incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Donald Trump e Vladimir Putin, "ci sarà, ma probabilmente in un momento successivo".

"L'assenza di qualsiasi dialogo tra Stati Uniti e Russia comporta un enorme pericolo per il mondo intero", prosegue: "Quando non c'è dialogo, sorgono equivoci e incomprensioni; quando le due maggiori potenze nucleari non dialogano, ciò rappresenta un enorme pericolo per la pace". Secondo Dimitriev l'amministrazione Trump è interessata a capire la posizione di Mosca.

La Russia, spiega Dimitriev alla Cnn, vuole "una soluzione definitiva, non vuole un cessate il fuoco che è temporaneo. Mentre le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle compagnie petrolifere russe Rosneft e Lukoil "non sono un grosso problema". "Il dialogo è importante, e credo sia importante capire la posizione e le preoccupazioni della Russia nel campo della sicurezza: le sanzioni non sono un grosso problema, e aumenteranno il prezzo del petrolio e della benzina a livello globale, anche negli Stati Uniti", ha affermato. 

Solo una strada Meloni avvisa i volenterosi: "Per fermere Putin l'Ue segua Trump"

Tensione alle stelle Venezuela, il tam tam: arriva la portaerei Usa, "guerra pronta"

Dalla Gruber Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

tag
russia
ucraina
kirill dmitriev
vladimir putin
donald trump

Solo una strada Meloni avvisa i volenterosi: "Per fermere Putin l'Ue segua Trump"

Tensione alle stelle Venezuela, il tam tam: arriva la portaerei Usa, "guerra pronta"

Dalla Gruber Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

ti potrebbero interessare

3072x2078

Meloni avvisa i volenterosi: "Per fermere Putin l'Ue segua Trump"

Carlo Nicolato
449x205

Venezuela, il tam tam: arriva la portaerei Usa, "guerra pronta"

Claudio Brigliadori
1092x501

Otto e mezzo, Travaglio stronca Severgnini: "Ma l'hai letto su Topolino?"

Redazione
1877x963

L'Aria che tira, Mattei spiazza Parenzo: "Felicemente filorusso"

Redazione