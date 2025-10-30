Australia, abbandonata dalla nave da crociera su un'isola: 80enne ritrovata morta

Abbandonata da una nave da crociera su un'isola della Grande Barriera Corallina, in Australia, un'80enne è stata poi trovata morta su quella stessa isola. Stando a quanto riportato dalla Bbc, le autorità ora stanno indagando per capire cosa sia successo. Tutto ha avuto inizio la scorsa settimana, quando la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer. A un certo punto, però, si sarebbe allontanata dal gruppo e la nave sarebbe ripartita senza di lei salvo poi tornare diverse ore dopo, quando l'equipaggio si è accorto della scomparsa della donna. Tuttavia, per l'80enne non c'è stato nulla da fare: è stata trovata morta.

Per l'anziana si trattava della prima tappa di una crociera di 60 giorni attorno all'Australia. Una crociera per cui aveva pagato decine di migliaia di dollari. La nave in questione, la Coral Adventurer, come si legge sul suo sito, sarebbe stata costruita proprio per raggiungere le zone remote della costa australiana ed è dotata di "tender", cioè piccole imbarcazioni utilizzate per trasportare i passeggeri in escursioni giornaliere. Intanto, la polizia del Queensland ha fatto sapere che verrà redatto un rapporto da inviare al medico legale sulla "morte improvvisa e non sospetta" della donna.