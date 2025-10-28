Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo

Paura in Egitto, dove la nave da crociera Empress ha preso fuoco. A bordo anche 60 italiani. La Farnesina e l'ambasciata al Cairo stanno monitorando la situazione a Luxor e riferiscono che i connazionali sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l'evoluzione.

Stando alle prime indiscrezioni l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell'imbarcazione turistica, ormeggiata al porto turistico del villaggio di Asfun a Esna. Non si sono registrati feriti tra i turisti o l'equipaggio. Le prime indagini hanno rivelato che l'incendio è stato causato da un cortocircuito elettrico in uno degli elettrodomestici della cucina. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre parti della nave e tutti i turisti a bordo sono stati trasferiti su altre imbarcazioni.