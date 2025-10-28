Libero logo
Garlasco
Guerra Russia-Ucraina
Gaza
Jannik Sinner

Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo

martedì 28 ottobre 2025
Egitto, in fiamme nave da crociera: 60 italiani a bordo

1' di lettura

Paura in Egitto, dove la nave da crociera Empress ha preso fuoco. A bordo anche 60 italiani. La Farnesina e l'ambasciata al Cairo stanno monitorando la situazione a Luxor e riferiscono che i connazionali sarebbero in buone condizioni. Lo fa sapere la Farnesina sottolineando che il ministro Antonio Tajani è informato a ne segue l'evoluzione. 

Stando alle prime indiscrezioni l'incendio sarebbe scoppiato nella cucina dell'imbarcazione turistica, ormeggiata al porto turistico del villaggio di Asfun a Esna. Non si sono registrati feriti tra i turisti o l'equipaggio. Le prime indagini hanno rivelato che l'incendio è stato causato da un cortocircuito elettrico in uno degli elettrodomestici della cucina. I vigili del fuoco hanno rapidamente spento le fiamme prima che potessero propagarsi ad altre parti della nave e tutti i turisti a bordo sono stati trasferiti su altre imbarcazioni.

Il fascino dell'antico Egitto L'eternità dei faraoni non passa mai di moda

Inviata alla Cpi Giorgia Meloni "denunciata per genocidio": la mano dietro la follia

Ricostruzioni surreali Annalisa Corrado, "non hanno capito la potenza". Dove si spinge la Lady Flotilla del Pd

tag
egitto
nilo
antonio tajani

Il fascino dell'antico Egitto L'eternità dei faraoni non passa mai di moda

Inviata alla Cpi Giorgia Meloni "denunciata per genocidio": la mano dietro la follia

Ricostruzioni surreali Annalisa Corrado, "non hanno capito la potenza". Dove si spinge la Lady Flotilla del Pd

ti potrebbero interessare

7366x4911

Milei, la sinistra non sa dire che è lui ad aver vinto le elezioni

Tommaso Montesano
375x247

Francesca Albanese "una strega": rissa all'assemblea Onu

449x302

Israele, raid su Gaza: bilancio pesante. Trump: "Il cessate il fuoco non rischia"

3072x1995

William, ultimatum alle cugine Beatrice ed Eugenie: cosa rischiano

Redazione