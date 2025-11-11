Roman Novak, il truffatore di criptovalute ucciso e fatto a pezzi

Il truffatore russo di criptovalute Roman Novak ucciso e fatto a pezzi con la moglie Anna: la coppia è stata rapita, uccisa e sepolta nel deserto degli Emirati Arabi Uniti. Di loro, sempre stati molto attivi sui social, si erano perse le tracce durante una loro vacanza nella zona di Hatta, negli Emirati. I responsabili del duplice omicidio apparterebbero a una gang che avrebbe agito con l'intento di prendere possesso del “tesoro” di criptovalute di Novak. Quest'ultimo era finito sotto inchiesta per aver truffato diversi utenti in Asia e in Medio Oriente.

A insospettire anche un messaggio arrivato dopo la scomparsa: Novak diceva di essere bloccato da qualche parte al confine con l'Oman e di avere bisogno di denaro. A quel punto sono partite le indagini, che hanno permesso di rintracciare il telefono della coppia. Telefono poi geolocalizzato in posti diversi, nella regione di Hatta, nel territorio omanita e a Città del Capo. Probabile che gli autori del duplice reato abbiano sottratto il telefono per depistare le ricerche degli investigatori. Alla fine, però, i presunti responsabili sono stati comunque individuati e arrestati in Russia. Tra questi, ci sarebbero anche due soldati reduci dalla guerra in Ucraina e un ex poliziotto ora trafficante di droga.