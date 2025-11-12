Libero logo
Hamas, il sondaggio manda in tilt Albanese e Greta: "Il 2,9%". Come la mettiamo?

di
mercoledì 12 novembre 2025
1' di lettura

Lo abbia detto tante volte: il problema dei palestinesi non è Israele, ma Hamas. E lo hanno capito anche i diretti interessati. Se si votasse oggi a Gaza, l'organizzazione di stampo terroristico non otterrebbe nemmeno il 3% dei suffragi. Questo è quanto rilevato da un sondaggio condotto tra i gazawi da un istituto di ricerca di Ramallah, The Institute for Social and Economic Progress. L'indagine è stata condotta a fine ottobre, quindi a circa un mese dall’inizio del cessate il fuoco.

Il sondaggio si concentra su due aspetti. Il primo, la speranza. I palestinesi sono tornati a guardare al futuro con entusiasmo, alla luce degli accordi di pace voluti da Trump. La speranza oggi supera il 70%, risultando raddoppiata rispetto a prima, così come è raddoppiata la quota di coloro che considerano "più vicina" la fine dell’occupazione. Come dichiarato dagli stessi intervistati - circa l'80% - questo sentimento è merito dell'accordo firmato in Egitto. 

Gaza, Hamas consegna i resti di tre ostaggi: chi c'è tra loro

La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas i resti di tre ostaggi che erano ancora a Gaza nell'ambito dell'accordo di c...

L'aspetto più interessante, però, riguarda la fiducia del popolo palestinese in Hamas. Come riporta il Corriere della Sera, solo il 2,9% dei gazawi vorrebbe un governo di Hamas. Il 32,8% voterebbe un candidato palestinese indipendente, il 16,3% per Fatah, mentre il 31,5% si asterrebbe. Un dato che deve far riflettere, soprattutto ai pacifisti di casa nostra. Sarebbe infatti curioso sottoporre lo stesso sondaggio in Italia e chiedere ai cosiddetti pro-Pal lo stesso quesito. 

Francesca Albanese, "chi è la leader politica che apprezzo". Una clamorosa confessione

Incredibile, anche Francesca Albanese a volte riconosce di aver sbagliato. E il ripensamento è talmente "a U...
Fuori i numeri Sondaggio-Piepoli, solo il 24 per cento dei dem vuole Schlein leader

Europarlamentare dem Albanese, Giorgio Gori scuote il Pd: "Come può non reagire ai suoi insulti?"

Numeri alla mano Sondaggio-Ghisleri, un clamoroso tonfo a sinistra: cambiano gli scenari

