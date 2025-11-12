Hamas, il sondaggio manda in tilt Albanese e Greta: "Il 2,9%". Come la mettiamo?

Lo abbia detto tante volte: il problema dei palestinesi non è Israele, ma Hamas. E lo hanno capito anche i diretti interessati. Se si votasse oggi a Gaza, l'organizzazione di stampo terroristico non otterrebbe nemmeno il 3% dei suffragi. Questo è quanto rilevato da un sondaggio condotto tra i gazawi da un istituto di ricerca di Ramallah, The Institute for Social and Economic Progress. L'indagine è stata condotta a fine ottobre, quindi a circa un mese dall’inizio del cessate il fuoco.

Il sondaggio si concentra su due aspetti. Il primo, la speranza. I palestinesi sono tornati a guardare al futuro con entusiasmo, alla luce degli accordi di pace voluti da Trump. La speranza oggi supera il 70%, risultando raddoppiata rispetto a prima, così come è raddoppiata la quota di coloro che considerano "più vicina" la fine dell’occupazione. Come dichiarato dagli stessi intervistati - circa l'80% - questo sentimento è merito dell'accordo firmato in Egitto.