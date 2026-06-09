Dov'è è arrivato il centrodestra senza Vannacci: un sondaggio clamoroso

Secondo l’ultimo sondaggio EMG del 5 giugno 2026, pubblicato da Bidimedia, il centrodestra torna in vantaggio e si conferma maggioranza relativa nelle intenzioni di voto, superando il cosiddetto Campo Largo anche nell’ipotesi in cui Futuro Nazionale di Vannacci corra da solo. Il centrodestra infatti è stimato al 45,4%, il centrosinistra al 44,7%. Si tratta di un segnale importante di recupero per la coalizione di governo guidata da Giorgia Meloni.Il sondaggio evidenzia una crescita della fiducia nei confronti dell’esecutivo Meloni, che registra un miglioramento rispetto alle rilevazioni precedenti.

Questo dato arriva in un momento politicamente delicato, dopo le elezioni comunali e in vista delle sfide future.Nel dettaglio, il centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati) mostra una solidità che gli permette di sorpassare l’alleanza tra PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e altri alleati progressisti. Anche senza l’apporto di Futuro Nazionale – stimato intorno al 4-5% – la coalizione di centrodestra mantiene un vantaggio, confermando una tendenza al consolidamento.Fratelli d’Italia rimane il primo partito, pur con variazioni tipiche di questo periodo.

Il Partito Democratico mantiene una posizione forte all’interno del Campo Largo, mentre il Movimento 5 Stelle continua a rappresentare una componente rilevante ma in un quadro di sostanziale equilibrio tra i due poli principali.L’analisi di EMG sottolinea come il centrodestra benefici di una maggiore coesione percepita dall’elettorato, mentre l’opposizione fatica a tradurre in consenso chiaro le proprie proposte. Cresce inoltre il gradimento verso l’operato del Governo, elemento che potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione della maggioranza in vista delle prossime scadenze elettorali.