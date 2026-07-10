Iran, il mistero ai funerali di Khamenei: "L'uomo col berretto e la maschera"

Durante le cerimonie funebri per Ali Khamenei è emersa una figura che ha scatenato un’ondata di ipotesi sui social media. Tra gli uomini selezionati per guidare la preghiera funebre a Mashhad, è apparso un individuo con il volto oscurato e un berretto nero. Molti utenti hanno immediatamente ipotizzato che si trattasse di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema, che avrebbe partecipato in incognito al funerale del padre. Nelle ore successive sono circolati video generati con intelligenza artificiale e foto di un uomo sbarbato con berretto da baseball nero, condivise anche da giornalisti filo-regime.

L’emittente statale ha mostrato immagini di un uomo con una grande maschera sul volto e un berretto nero, posizionato in prima fila durante un evento privato riservato a familiari e amici stretti, guidato dal figlio Mostafa Khamenei.Mojtaba Khamenei non ha ancora fatto alcuna apparizione pubblica da quando è stato nominato Guida Suprema quattro mesi fa. Il regime ha scelto di mantenerlo avvolto nel mistero, limitandosi a dichiarazioni scritte a lui attribuite. Questa assenza ha alimentato dubbi sulla sua reale capacità di guidare il Paese e ha spinto alcuni a ipotizzare addirittura la sua morte, tesi smentita dal regime e dalle intelligence occidentali, che lo ritengono vivo ma con possibili problemi di salute.