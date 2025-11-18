Polonia, presi due ucraini al servizio di Mosca per il sabotaggio alla ferrovia

Il premier ha aggiunto che l'identità dei sospettati, pur essendo nota alle autorità, non sarà resa pubblica in attesa di ulteriori indagini. Gli atti di sabotaggio, avvenuti tra sabato 15 e lunedì 17 novembre, hanno danneggiato una linea ferroviaria che riforniva l' Ucraina . Tusk ha sottolineato che questa "forse" è "la situazione di sicurezza nazionale più grave in Polonia dallo scoppio della guerra su vasta scala in Ucraina". Il primo incidente ha coinvolto una fascetta d'acciaio, fissata a un binario lungo la linea e "probabilmente destinata a far deragliare un treno", ha affermato Tusk. Mentre il secondo è stata la detonazione di un ordigno esplosivo di tipo militare durante il passaggio di un treno merci lungo il binario.

Due ucraini al servizio di Mosca sono stati indicati come sospettati di due casi di sabotaggio di una linea ferroviaria in Polonia. A riferirlo è stato il primo ministro polacco Donald Tusk durante un discorso in Parlamento. I due fermati "operano e collaborano con i servizi (russi) da molto tempo", ha dichiarato Tusk, citando informazioni provenienti da procuratori e autorità inquirenti.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante gli incidenti. Uno dei responsabili potrebbe essere un cittadino ucraino che lo scorso maggio è stato condannato per "atti di sabotaggio" da un tribunale di Leopoli, ha affermato ancora il primo ministro. L'altro autore del sabotaggio sarebbe invece un residente del Donbass, una regione ucraina occupata dalla Russia. I due sarebbero entrati insieme in Polonia dalla Bielorussia questo autunno.

Il sospetto è che dopo gli incidenti i due sospettati abbiano lasciato il territorio polacco alla volta della Bielorussia. In totale, "55 persone sono state arrestate e 23 arrestate per atti di sabotaggio in Polonia", ha affermato il primo ministro. Tutti gli occhi al momento sono puntati su Varsavia, membro della Nato e dell'Ue, perché si tratta del principale snodo per il trasporto di aiuti militari e umanitari a Kiev , il suo vicino colpito dalla guerra. Proprio per questo negli ultimi anni la Polonia ha limitato la circolazione dei diplomatici russi sul suo territorio e ordinato la chiusura di due consolati russi.

Da Mosca, intanto, hanno risposto accusando la Polonia di russofobia. "La Russia è accusata di tutte le manifestazioni della guerra ibrida e diretta in atto - ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a un giornalista della televisione di Stato russa -. La russofobia, ovviamente, sta dilagando lì".