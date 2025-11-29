Presepe "inclusivo", Maria, Giuseppe e Gesù senza volto: scoppia il caos a Bruxelles

Polemica per il presepe allestito a Bruxelles, nella Gran Place, la piazza centrale della città: l'installazione si chiama "Stoffe della Natività" e, a meno di un mese dal Natale, ha già suscitato polemiche. Il motivo? In questa rappresentazione i volti di Maria, di Giuseppe, di Gesù e dei Re Magi non hanno tratti riconoscibili. Al loro posto ci sono dei pezzi di stoffa multicolore. Una scelta che è stata presentata come un messaggio di inclusività e che però a molti ha fatto storcere il naso.

I volti dei protagonisti della Natività sono stati "oscurati" da tessuti grigi, rossi, beige, neri e marroni. E chi ha commentato la notizia sui social ha definito la scelta "bizzarra". Ma non solo. C'è anche chi ci è andato giù in modo più pesante parlando di attacco ai valori della cristianità a favore della cultura woke e agli eccessi del politicamente corretto. Critiche severe sono state mosse anche alle autorità di Bruxelles per i soldi spesi per questa installazione: 65mila euro.