Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

mercoledì 10 dicembre 2025
Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

2' di lettura

Piccolo imprevisto per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dovuto fare i conti con la porta del bagno dell'Air Force One sul quale era a bordo. Accade mentre parla con i giornalisti e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'insolito siparietto è avvenuto durante il volo verso la Pennsylvania. Il presidente era diretto a Mount Pocono dove doveva tenere un discorso sull'economia. Così durante il volo, ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti riuniti.

Ecco allora che durante la diretta streaming, un giornalista ha urtato ripetutamente un arredo dell'aereo, probabilmente con una telecamera: "Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni", il monito del presidente. Finita qui? Niente affatto, perché pochi secondi dopo, Trump è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno: qualcuno stava cercando di uscire dalla toilette, bloccata proprio dal tycoon che era lì davanti in piedi. Trump, inizialmente confuso, l'ha subito buttata sul ridere: "Oh, salve. Qualcuno è lì dentro", ha detto facendo scoppiare a ridere chi gli era vicino. "Vieni fuori", ha concluso dopo aver bussato.

Karoline Leavitt, bomba della cognata sulla portavoce di Trump: "Così vuole rubarmi il figlio"

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt è al centro di una vicenda familiare che intreccia accuse persona...

Non è la prima volta che il presidente americano smorza alcune situazioni imbarazzanti con l'ironia. Era già successo durante una visita alla Joint Saint Andrews del Maryland, quando Trump è stato colpito da un microfono di un giornalista mentre parlava in conferenza stampa a marzo.

tag
donald trump
air force one

Ministro russo Ucraina, Lavrov: "Trump unico leader occidentale che comprende le cause della guerra"

Il sostegno italiano Zelensky a Roma, ora Meloni è il ponte tra Kiev e Trump

Un continente al bivio Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto?

ti potrebbero interessare

Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

Morta Sophie Kinsella, aveva un cancro al cervello

Redazione
John Noble Wilford raccontò la conquista della Luna: con lui la cronaca si fece storia

John Noble Wilford raccontò la conquista della Luna: con lui la cronaca si fece storia

Marco Patricelli
Una tregua non basta. Per la pace serve un nuovo ordine

Una tregua non basta. Per la pace serve un nuovo ordine

Lodovico Festa
Politico, il sondaggio: ecco chi è la persona più potente d'Europa

Politico, il sondaggio: ecco chi è la persona più potente d'Europa

Redazione