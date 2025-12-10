Donald Trump, chi occupa il suo bagno: clamoroso sul jet

Piccolo imprevisto per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha dovuto fare i conti con la porta del bagno dell'Air Force One sul quale era a bordo. Accade mentre parla con i giornalisti e (inavvertitamente) blocca una persona all'interno del bagno dell'aereo presidenziale. L'insolito siparietto è avvenuto durante il volo verso la Pennsylvania. Il presidente era diretto a Mount Pocono dove doveva tenere un discorso sull'economia. Così durante il volo, ha approfittato per rispondere alle domande dei giornalisti riuniti.

Ecco allora che durante la diretta streaming, un giornalista ha urtato ripetutamente un arredo dell'aereo, probabilmente con una telecamera: "Dovrai andarci piano con quella cosa. È un aereo del governo, ma ci tengo a tenerlo in buone condizioni", il monito del presidente. Finita qui? Niente affatto, perché pochi secondi dopo, Trump è stato colpito accidentalmente dalla porta del bagno: qualcuno stava cercando di uscire dalla toilette, bloccata proprio dal tycoon che era lì davanti in piedi. Trump, inizialmente confuso, l'ha subito buttata sul ridere: "Oh, salve. Qualcuno è lì dentro", ha detto facendo scoppiare a ridere chi gli era vicino. "Vieni fuori", ha concluso dopo aver bussato.