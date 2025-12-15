Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Viktor Orban-choc: "La Ue vuole dichiarare apertamente guerra alla Russia"

di
Libero logo
lunedì 15 dicembre 2025
Viktor Orban-choc: "La Ue vuole dichiarare apertamente guerra alla Russia"

2' di lettura

L'Europa starebbe cercando di "dichiarare apertamente guerra" sequestrando i beni russi congelati, ma l'Ungheria si oppone a questa iniziativa e sostiene gli sforzi degli Stati Uniti per instaurare la pace: lo ha dichiarato il primo ministro ungherese, Viktor Orban, commentando la decisione della Ue di bloccare gli asset russi a tempo indeterminato. "L'Europa vuole continuare e persino intensificare la guerra - ha sottolineato il premier -. Vuole proseguirla sul fronte russo-ucraino ed estenderla alla sfera economica confiscando i beni russi congelati. Questo passo equivale a una dichiarazione di guerra aperta, alla quale la Russia risponderà...".

Orban, poi, in un post sui social ha precisato che Budapest "non appoggia il sequestro dei beni russi congelati, non invia denaro né armi all'Ucraina e non partecipa ai prestiti dell'Ue che servono agli scopi della guerra". Secondo lui, l'unica strategia corretta per l'Europa sarebbe sostenere gli sforzi americani per stabilire la pace in Ucraina e avviare negoziati.

Ue, asset russi congelati a tempo indeterminato: cosa cambia

Via libera dei governi Ue all’immobilizzazione a tempo indeterminato degli asset russi sotto sanzione. Lo ha ...

Un commento sulla recente decisione dell'Unione è arrivato anche dalla Banca di Russia, secondo cui i piani della Commissione europea sono "illegittimi e in contrasto con il diritto internazionale, anche per quanto riguarda l'immunità dei beni sovrani". Di qui la possibilità che Mosca si riservi il diritto di ricorrere a tutti i rimedi legali senza preavviso qualora l'Ue porti avanti queste iniziative.

Il mese scorso l'agenzia di stampa Belga ha riferito che circa 140 miliardi di euro (164 miliardi di dollari) di fondi russi potrebbero essere utilizzati come un prestito di riparazioni. Si tratta di una cifra che Kiev sarebbe chiamata a rimborsare solo nel caso in cui ricevesse dalla Russia un "risarcimento per i danni materiali". Subito dopo l'inizio dell'operazione militare russa in Ucraina nel 2022, l'Ue e i Paesi del G7 hanno congelato quasi la metà delle riserve valutarie russe, per un totale di circa 300 miliardi di euro. Di questi, circa 200 miliardi sono detenuti in conti europei, prevalentemente presso Euroclear, depositario di titoli con sede in Belgio. Il Cremlino, intanto, ha affermato che qualsiasi tentativo di confiscare i beni russi costituirebbe un furto e una violazione del diritto internazionale. 

Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"

La bomba Giuseppe Conte deflagra nel centrosinistra ed è soprattutto nel cuore del Partito democratico che si agi...
tag
viktor orban
europa
russia
ucraina

Presidente Usa Ucraina, Trump intravede spiragli di pace: “Più vicini che mai all’accordo”

L'intesa in undici punti L'Europa vuole schierare una forza multinazionale con il sostegno americano per difendere l'Ucraina

Giornata fondamentale Ucraina, spiragli di pace con la Russia: il ruolo degli Usa e il vertice europeo

ti potrebbero interessare

L'Iran sponsor del jihad. È allarme in tutto il mondo

L'Iran sponsor del jihad. È allarme in tutto il mondo

Costanza Cavalli
La battaglia a tutela dei mici creati per piacere agli umani

La battaglia a tutela dei mici creati per piacere agli umani

Luca Puccini
In Cile vince Kast, ma lo credono Pinochet

In Cile vince Kast, ma lo credono Pinochet

Maurizio Stefanini
Ucraina, spiragli di pace con la Russia: il ruolo degli Usa e il vertice europeo

Ucraina, spiragli di pace con la Russia: il ruolo degli Usa e il vertice europeo

Redazione