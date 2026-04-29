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Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare

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mercoledì 29 aprile 2026
Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare

1' di lettura

"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese Daily Mail, includendo nella lista alcune destinazioni che offrono anche hotel a tariffe particolarmente convenienti. In alcuni casi è possibile trovare soggiorni in hotel a partire da poco più di 40 euro a notte. In cima alla classifica, secondo la graduatoria del tabloid, ci sono Grecia, Croazia e Portogallo. Gli esperti, però, invitano a prenotare con largo anticipo.

Le località da prendere in considerazioni invece sono Rodi, Creta, Spalato e Algarve. Queste figurano ai primi posti per rapporto qualità-prezzo. Secondo le analisi, è possibile trovare hotel a partire da poco più di 40 euro a notte, con una media che varia tra 40 e 65 euro nelle destinazioni più economiche. Per quel che riguarda le spiagge, che sono tra le più belle d’Europa, i prezzi bassi non intaccano la qualità dei servizi. E allo stesso tempo è possibile godere di paesaggi di alto livello.

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Le località in questione offrono spesso lettini, ombrelloni, ristoranti, bar e attività come snorkeling o sport acquatici, mantenendo prezzi accessibili. Molte spiagge, in ogni caso, sono attrezzate, facilmente accessibili e dotate di servizi di sicurezza come bagnini, ideali anche per bambini.

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