Estate, mare da sogno e hotel da 40 euro: ecco dove andare

"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese Daily Mail, includendo nella lista alcune destinazioni che offrono anche hotel a tariffe particolarmente convenienti. In alcuni casi è possibile trovare soggiorni in hotel a partire da poco più di 40 euro a notte. In cima alla classifica, secondo la graduatoria del tabloid, ci sono Grecia, Croazia e Portogallo. Gli esperti, però, invitano a prenotare con largo anticipo.

Le località da prendere in considerazioni invece sono Rodi, Creta, Spalato e Algarve. Queste figurano ai primi posti per rapporto qualità-prezzo. Secondo le analisi, è possibile trovare hotel a partire da poco più di 40 euro a notte, con una media che varia tra 40 e 65 euro nelle destinazioni più economiche. Per quel che riguarda le spiagge, che sono tra le più belle d’Europa, i prezzi bassi non intaccano la qualità dei servizi. E allo stesso tempo è possibile godere di paesaggi di alto livello.