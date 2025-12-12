Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"

La bomba Giuseppe Conte deflagra nel centrosinistra ed è soprattutto nel cuore del Partito democratico che si agitano le truppe. L'uscita sull'Ucraina del leader del Movimento 5 Stelle ("Fate fare a Trump") ha sconcertato i più europeisti del Nazareno e di certo le parole dell'ex premier nella serata di mercoledì (sui social ha definito "anime belle" e "farisei" chi lo aveva criticato) non hanno aiutato a ricucire lo strappo, anzi. Basta leggere l'intervista di Pina Picierno sul Corriere della Sera per rendersene conto.
"Nel nostro campo non può esserci spazio per un trumpismo o un putinismo mascherati da pacifismo - tuona l'eurodeputata dem, vicepresidente del Parlamento europeo. Conte, ironizza Picierno, "è in ogni caso in buona compagnia, parte della destra, da Orbán a Salvini, la pensa esattamente come lui. Se l’obiettivo era fare chiarezza sulla scelta di campo, è stato raggiunto".
"Noi stiamo da un’altra parte - rivendica ancora Picierno -. Sappiamo bene che lo spazio dell’Europa e dei Volenterosi è stretto, ma non conosciamo altra strada. Baciare l’anello di Trump non è un’opzione, per quello in Italia c’è già chi lo fa meglio".
"Se le parole di Conte si sovrappongono a quelle di Salvini il problema è enorme. L’Europa è stata divisa per mezzo secolo da una cortina, ora rischiamo il secolo della tenaglia: autarchie da una parte e destra americana dall’altra. L’Italia è al centro di questo nodo. L’alternativa si misurerà da qui. Non c’è libertà, diritto, servizio pubblico, benessere sociale o politica industriale che non dipenderà da quanto e con quale forza l’Europa saprà reagire".