Trump rivede al ribasso i dazi sulla pasta, esulta Lollobrigida: "Italia rispettata nel mondo"

La rideterminazione dei Dazi - viene evidenziato "è segno del riconoscimento della fattiva volontà di collaborare delle nostre aziende da parte delle autorità statunitensi. È anche un segno dell'efficacia del sostegno assicurato dalla Farnesina e dal Governo sin dal principio e che intendiamo continuare ad assicurare in vista delle decisioni definitive".

"La buona notizia che arriva dagli Stati Uniti dimostra come il lavoro serio, senza inutili allarmismi, porti i suoi frutti". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha commentato la decisione degli Usa di rivedere al ribasso i dazi sulla pasta. "Abbiamo seguito sin da subito la vicenda, ad ottobre a Chicago insieme all'ambasciatore Marco Peronaci avevamo dato un segnale importante: le istituzioni italiane non avrebbero abbandonato i produttori di pasta italiani. Oggi sappiamo di aver scelto la strada giusta e le tariffe sono fortemente ridimensionate. Ancora una volta - ha concluso Lollobrigida - abbiamo dimostrato che il lavoro di squadra paga e l'Italia è forte e rispettata nel mondo".