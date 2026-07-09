Covid, Giuseppe Conte esce allo scoperto: "Quando sarà ascoltato in commissione"

Il presidente della commissione Covid "Lisei non mi ha mai chiamato, e scomodare il Corriere per dirlo è lo scadimento di un presidente di commissione. Hanno chiamato la mia segreteria e abbiamo dato disponibilità, il 4 o 5 agosto e se non dovesse andare bene anche il giorno 6: io ci sarò e parlerò a lungo. Sono state dette tante cose infamanti e l'audizione servirà per spazzare via menzogne e falsità e vedremo come stanno messi loro". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a In onda su La7, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese.

"Ci vedremo" con Pd e Avs "a fine settembre per definire un programma unitario e valuteremo l'apporto di altri contributi". Renzi? "Lo valuteremo a tempo debito. Prima bisogna definire il programma e poi vedremo - ha proseguito Conte parlando del campo largo -. C'è anche Onorato, Maraio, Magi. Ci sono tanti altri e tutti parlate già di Renzi", serve valutare "in termini di coerenza" la piattaforma condivisa. "Renzi ha spianato la strada a Meloni con Draghi ma questo è un dato politico - ha concluso l'ex premier -, non è una vendetta personale" nei confronti di Renzi.