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La mamma dorme e l'auto va a 100km/h con le bimbe dietro: la foto-choc fa il giro del mondo

giovedì 9 luglio 2026
La mamma dorme e l'auto va a 100km/h con le bimbe dietro: la foto-choc fa il giro del mondo

1' di lettura

Un motociclista ha filmato una scena choc sull’autostrada tra Golden e Revelstoke, nella British Columbia (Canada). Una Tesla procedeva a circa 100 km/h con al volante una donna che dormiva profondamente: mani lontane dal volante, occhi chiusi coperti da occhiali da sole. A bordo dormivano anche due bambini piccoli.Scioccato, l’uomo ha ripreso il video e lo ha pubblicato su Facebook, scrivendo:
"“È assolutamente INCREDIBILE quello a cui abbiamo appena assistito. 100 km all’ora, una domenica estiva affollatissima e due bambini in macchina. Scioccante e orribile”".

Ha aggiunto di aver chiamato la polizia canadese, che ha aperto un’indagine.Il caso ha fatto il giro del web con oltre 10mila condivisioni e ha riacceso il dibattito sui sistemi di guida autonoma di Tesla. Il video mostra chiaramente l’uso improprio dell’Autopilot, che secondo la normativa della British Columbia è vietato. La provincia ha infatti bandito con il Motor Vehicle Act del 2024 i veicoli automatizzati di livello 3, 4 e 5, che consentono al conducente di togliere le mani dal volante.La donna rischia gravi accuse, aggravate dalla presenza dei due bambini.

Le Tesla sono dotate di sistemi di sicurezza che monitorano l’attenzione del guidatore tramite una telecamera e inviano avvisi sonori. Tuttavia, secondo quanto emerso, la donna potrebbe aver aggirato i controlli usando occhiali da sole (per confondere il sensore oculare) e un possibile dispositivo attaccato al volante per simulare la pressione delle mani.

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