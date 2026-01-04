Maduro, "ebreo ortodosso di 92 anni": clamoroso, chi è il giudice

Nicolas Maduro, il leader venezuelano catturato dagli Usa e portato a New York, sarà giudicato alla corte federale di Manhattan da un magistrato di grandissima esperienza, Alvin Hellerstein. Come ricorda la stampa israeliana, Hellerstein, 92 anni, ebreo ortodosso, è uno dei volti più noti nella magistratura federale, con 25 anni passati negli uffici del procuratore di Manhattan, ed è considerato il più importante degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i media isrealiani ricordano anche che il presidente deposto è uno "storico alleato dell'Iran che ha ripetutamente attaccato Israele e il sionismo".

Nato a New York nel 1933, Hellerstein ha conseguito la laurea triennale e la laurea in giurisprudenza alla Columbia University prima di servire nel corpo dell'Avvocatura Generale dell'esercito degli Stati Uniti. Dopo anni di professione privata, nel 1998 è entrato nella magistratura federale nominato dall'allora presidente Bill Clinton. Negli anni ha presieduto importanti casi finanziari, legati al terrorismo e azioni civili di primo piano, incluse cause legate agli attacchi dell'11 settembre. Inoltre, è noto anche per sentenze dettagliate, gestione di tribunali solide e un approccio metodico alle questioni probatorie e procedurali, come si legge sul sito Matzav.