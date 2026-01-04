Chi è Delcy Rodriguez, la donna che ha preso il posto di Maduro

Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas Maduro e della first lady Cilia Flores da parte di un commando americano. Lo ha stabilito la Corte suprema di Caracas in base a quanto prevede la Costituzione venezuelana, in particolare gli articoli 233 e 234. "Chiediamo ai popoli della grande patria di rimanere uniti, perché ciò che è stato fatto al Venezuela può essere fatto a chiunque. Quel brutale uso della forza per piegare la volontà del popolo può essere perpetrato contro qualsiasi Paese", ha detto in un discorso trasmesso dalla televisione di stato Vtv.

Rodríguez, 56 anni, è originaria di Caracas e ha studiato Giurisprudenza presso l'Università Centrale del Venezuela. Per oltre 20 anni è stata una delle figure di spicco del chavismo, il movimento politico fondato dal presidente Hugo Chávez e guidato da Maduro dopo la morte del suo predecessore nel 2013. Insieme al fratello Jorge Rodríguez, attuale presidente dell'Assemblea Nazionale, ha ricoperto diversi incarichi di potere fin dall'era Chavez. E' stata ministra della Comunicazione e dell'Informazione dal 2013 al 2014 e in seguito è diventata ministra degli Esteri dal 2014 al 2017. A capo della diplomazia del Venezuela ha difeso il governo Maduro dalle critiche internazionali, comprese le accuse di arretramento democratico e violazioni dei diritti umani nel Paese.

In qualità di ministro degli Esteri, Rodríguez ha anche rappresentato il Venezuela in sedi come le Nazioni Unite, dove ha accusato altri governi di voler indebolire il suo Paese. Nel 2017 Rodríguez è diventata presidente dell'Assemblea Nazionale Costituente, ampliando i poteri del governo dopo le elezioni legislative del 2015. Nel 2018 Maduro, all'inizio del suo secondo mandato, l'ha nominata vicepresidente. Rodríguez ha mantenuto l'incarico durante il terzo mandato presidenziale di Maduro iniziato il 10 gennaio dello scorso anno, dopo le controverse elezioni del 28 luglio 2024. Fino alla cattura del presidente, ha ricoperto la carica di principale autorità economica del Venezuela e di ministro del Petrolio. L'analista politico José Manuel Romano, avvocato costituzionalista, ha dichiarato alla Cnn che le posizioni ricoperte da Rodríguez dimostrano che si tratta di una figura "molto importante" all'interno del governo venezuelano e di una persona che gode della "piena fiducia" del presidente. "La vicepresidente esecutiva della Repubblica è una donna molto efficiente, con spiccate capacità di leadership nella gestione di team", ha affermato Romano. "E' molto orientata ai risultati e ha una notevole influenza sull'intero apparato governativo, compreso il ministero della Difesa. Questo è molto importante da sottolineare nelle circostanze attuali", ha aggiunto.